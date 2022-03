Denuncian presunto fraude en elecciones a la alcaldía de Pijiño del Carmen

El ex candidato a la Alcaldía Municipal de Pijiño del Carmen Egan Gutiérrez Eljadue, denunció ante la Fiscalía General de la Nación, la presunta falsedad que se configuró en el acto de elección del Alcalde de este municipio, Carlos Alfonso Machado Arquez.

Según el denunciante, la comisión escrutadora municipal de Pijiño del Carmen, expidió el acta parcial de escrutinio municipal, más conocida como el formato E-26 ALC, en donde se abstuvo de declarar elección, al haber unas resoluciones apeladas, por lo que los documentos electorales que reposaron en el arca, debían ser trasladados a la ciudad de Santa Marta para el trámite de impugnación ante la Comisión Escrutadora Departamental del Magdalena.

Asimismo, el afectado manifestó que en el conteo realizado en esa ocasión hubo un total de 1.875 votos, sin embargo, en la comisión escrutadora departamental aparecieron 5.822 sufragios.

“Esta presunta falsedad de documento para lograr dar validez a un acto de elección, no es más que un presunto fraude electoral y hechos de corrupción que hoy no solo atentan contra la familia Eljadue, sino contra el pueblo de Pijiño del Carmen, quienes saben que en realidad no pudieron votar y suplantaron su voluntad en unos resultados inexistentes y alterados que hoy solamente benefician a quien está actualmente ejerciendo el poder, pasando por encima de la propia gente” expuso Egan Eljadue.

Es de recordar que, Pijiño del Carmen fue uno de los municipios donde se presentaron disturbios en las elecciones de autoridades locales en el 2019. Fueron destruidas 14 urnas con votos que ya habían sido depositados.

Ante esta situación se contactó al alcalde de Pijiño del Carmen, Carlos Machado Arquez, pero no se ha obtenido respuesta, se espera un pronunciamiento por parte del mandatario local sobre el tema.