“En las tarimas siempre hay codazos”: Gustavo Petro respalda al candidato al Congreso Álex Flórez

En diálogo con La W Radio, el precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro habló de diferentes temas de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 13 de marzo y se refirió al episodio ocurrido en una tarima entre sus candidatos Álex Flórez y Susana Boreal.

La pregunta al respecto fue si le parece correcto que Flórez esté con el número 11 de la lista al Congreso pese a lo sucedido en tarima en el que se evidenció que le daba codazos a Boreal, las denuncias que hay en su contra por violencia intrafamiliar y las acusaciones por presuntamente realizar contratos corbata; Petro no esquivó los cuestionamientos.

“De lo que conozco en las tarimas siempre hay codazos, de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, de hombres con mujeres, contra mí, en fin… Ahora, si este señor se disculpa yo creo que hasta ahí llega el tema”, dijo el líder de la Colombia Humana acerca del episodio con Susana Boreal.

Sobre las acusaciones que pesan sobre Flórez de violencia intrafamiliar señaló: “Yo hablé con la expareja de Álex y le pregunté cómo es y ella misma me dijo y dijo por redes que esas informaciones no son ciertas; ya nos podemos meter en un mundo más complejo, pero si ella dice qué no es cierto por qué yo tengo que desconfiar de eso”.

Acerca de los “contratos corbata” que presuntamente habría hecho Flórez, Petro dijo que hasta el momento él está habilitado para ser candidato al Congreso y que su gran pecado fue meterse a la lista del Pacto Histórico, porque se volvió “objeto de la crítica” que hay sobre ellos y no en otros sectores políticos en donde suceden cosas peores.

El ganador de la consulta interpartidista del Pacto Histórico, aunque cuenta con cinco candidatos, llega a las urnas del próximo 13 de marzo prácticamente definido: posiblemente, será el jefe de Colombia Humana, Gustavo Petro.