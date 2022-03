Hito W: Un 14 de marzo, hace 4 décadas, Metallica se presentó por primera vez en concierto

Un día como hoy, 14 de marzo, de hace exactamente 4 décadas, se subió por primera vez a un escenario una banda que hoy agota en cuestión de horas las entradas a los estadios más grandes del mundo.

Se trata de Metallica, uno de los nombres esenciales en la historia del heavy metal y el hard rock y, además, una de las bandas que ha logrado reeditar su éxito con las nuevas generaciones a pesar del fenómeno pop. Incluso, en 2016 fueron número 1 en más de 50 países con su disco, Hardwired... to Self-Destruct.

Su primera vez en tarima se produjo en el club Radio City de la ciudad de Anaheim, cerca a Los Ángeles. Así se oía la ahora legendaria banda en su primer show en vivo:

La alineación que mostró Metallica ese día incluía al baterista Lars Ulrich y al cantante James Hetfield, fundadores de la banda un año antes de esa presentación; el bajista y creador del logo del grupo Ron Mcgovney y Dave Mustaine, quien fue expulsado un año después por su consumo desmedido de alcohol y salió para fundar su propio proyecto: Megadeth.

Está documentado que en ese show del Radio City de Anaheim no impresionaron mucho por su pericia, al contrario, muchos de los cerca de 200 asistentes salieron decepcionados de lo que vieron y oyeron de Metallica.

Sin embargo, quedaron canciones que ahora son clásicos del thrash metal como Hit the lights y Jump in the fire, ambas incluidas en 1983 en su exitoso debut, Kill ‘em all.

Cuarenta años después de este suceso, se le considera como uno de los cuatro grandes del thrash metal, junto a Megadeth, Slayer y Anthrax.

Luego del agridulce concierto que presentaron ese 14 de marzo, han vendido más de 120 millones de copias, han ganado nueve Grammys y en 2009 ingresaron al Salón de la fama del Rock.