Metallica será la encargada de cerrar transmisión del Super Bowl LV

Por medio de sus redes sociales, Metallica confirmó que estará participando en el programa ‘A Late Show: Super Bowl Edition’, una vez se acabe este evento. Así lo anunciaron en su cuenta de Twitter:

“Celebramos el #SuperBowl con nuestro amigo @stephenathome ¡el domingo! Sintonizar @colbertlateshow “A Late Show: Super Bowl Edition” a las 11:35 pm EST en CBS para ver nuestra actuación”.

We’re celebrating the #SuperBowl with our friend @stephenathome on Sunday! Tune in to @colbertlateshow’s “A Late Show: Super Bowl Edition” at 11:35pm EST on CBS to catch our performance. #LSSC #LateShow pic.twitter.com/uis4RaAIyb