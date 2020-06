¡Para poguear en casa! Metallica transmitió su concierto de 1999 en Colombia

Desde que los eventos masivos tuvieron que ser suspendidos debido a la pandemia del coronavirus, los fanáticos de la música han afrontado la tusa por ausencia de conciertos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los artistas se desconecten por completo de sus seguidores.

Cada día, tanto artistas como bandas aprovechan las plataformas digitales para conectar nuevamente con sus fanáticos. Ya sea mediante de transmisiones en vivo, video tutoriales o desempolvar viejos recuerdos. Nada puede detener a la música.

Desde hace varios meses, Metallica ha compartido sus videos de presentaciones pasadas en su especial “Metallica Mondays”. Este lunes 29 de junio, el turno llegó para Colombia y los fanáticos tuvieron la oportunidad de revivir el primer concierto de la agrupación en el país.

Un 2 de mayo de 1999, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammet y Jason Newsted hicieron temblar el Parque Simón Bolívar, presentando canciones de álbumes como Ride the Lightning (1984), Master of Puppets (1986), …And Justice for All (1988) y el mítico Black Album (1991).