Silencioso amor: el tributo de varios artistas para Elkin Ramírez

Lo que comenzó como una idea del artista paisa Camilo Martínez hace unos años por fin se hizo realidad. En 2018 tuve la oportunidad de entrevistarlo para Perfiles W, en ese entonces ya me había adelantado que el proyecto estaba en marcha, pero, por diferentes razones, tomaría su tiempo antes de ver la luz.

El 31 de mayo de 2020, Silencioso amor (tributo-homenaje a Elkin Ramírez) reveló los frutos de un constante trabajo que reunió artistas nacionales e internacionales. La historia que hay detrás es fascinante. Su razón de ser, aún más. Este tributo no es solo para Elkin como artista, además, los es para su legado, para lo que representa. Es un homenaje para la música colombiana.

Durante aquella entrevista en 2018, Camilo Martínez me pintó un panorama completo del rock en Medellín. Además, me dio cátedra sobre el legado que Kraken dejó a las bandas paisas y, en general, para las colombianas. Sin embargo, no siempre fue seguidor de la música de Kraken. Ese momento llega después. Sus inicios fueron diferentes.

“Vengo de una generación que creció escuchando este Heavy Rock, pero parte de mi generación se volcó también por la música alternativa, el grunge y el movimiento de Seattle. Yo vengo más, por influencia de mi padre, del rock fuerte de AC DC, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple y Judas Priest. Escuchaba poco rock en español, mi papá siempre me inculcó mucho anglo (…). Uno sabía que existía Kraken porque era el grupo famoso de la ciudad. Sonaba poco en radio”, contó Camilo.

Recordó que en Medellín la radio especializada era muy anglo. Solo había una estación, liderada por Carlos Acosta, y ellos se encargaron de popularizar el rock en español en Medellín. Sonaron toda la movida de España, México, Argentina y, por supuesto, apoyaron el talento local.

En el 2012, Camilo estaba en Soacha y asistió a un bar de rock y sonó Silencioso amor, había escuchado la canción, pero no era seguidor de Kraken. Escuchó la versión y le pareció interesante cuando arrancaron los acordes de la guitarra acústica, lo asoció con un bambuco. Se quedó con la inquietud y al otro día le escribió a Elkin, a quien había conocido en 2008 durante una visita a los estudios Audiovisión.

“Me respondió, lo cual me sorprendió, y me dijo que no había hecho música para ser famoso o figurar en el momento, sino para que la música quedara en el tiempo”, contó Camilo.

En diciembre de 2016, Camilo, junto a La 45, montaron la canción y se presentaron para hacer un tributo en vida al líder de Kraken, al que asistieron Elkin Ramírez, sus familiares, Carlos Acosta, primer manager de Kraken, exintegrantes de la banda y varios músicos.

Aquel homenaje fue en Rock Café Dalí, un emblemático sitio en Medellín que duró casi 20 años en la escena del rock y que, debido a la crisis por la pandemia, tuvo que cerrar sus puertas hace unos días.

En enero de 2017, La 45 llevó el homenaje a Tigo Music y grabaron el tributo en versión acústica. A los tres días, el maestro Elkin Ramírez falleció.

Henry Borrero, exguitarrista de Kraken y quien junto a Elkin compuso Silencioso amor (álbum El Símbolo de la Huella, Kraken V - 1995), escuchó la versión de La 45 y les dijo que le gustaban los arreglos que habían hecho con música colombiana. Camilo le propuso grabar con ellos una nueva versión para el homenaje que estaba planeando.

“Lo que tratamos de hacer en Silencioso amor fue eso. Nosotros plasmamos el mensaje en la canción, tratamos de hacerlo de la forma más sincera posible tratando de conservar esa primera versión acústica y la similitud que tiene con el bambuco”, indicó Camilo.

A esa nueva versión también se unió el maestro Alejandro Vásquez con la Orquesta Filarmónica Metropolitana de Medellín y se grabó el arreglo sinfónico hecho por Álex Zuluaga.

El resultado fue más grande de lo esperado. El homenaje a Elkin contó con la participación de una amplia lista de artistas: Marciano Cantero (Enanitos Verdes), Gonzalo Aloras (exguitarrista de Fito Páez), David Rivera (Tenebrarum), Juan Coronado (La Universal), Guido Isaza (Juanita, dientes verdes, Stoner Love), Fito Acevedo y Sebastián Izáciga (Mad Tree), Chris Salguero (tributo colombiano a Guns n’ roses), la británica Jenny Haan (Babe Ruth Band) y la primera dama del rock en español en Colombia, Elsa Riveros (Pasaporte).

En este homenaje también participaron Henry Borrero (exguitarrista de Kraken), el actor y dramaturgo Andrés Ramírez (hijo de Elkin), Adrián Música, Alvin Stereo, Camilo Ramírez y su banda La 45, así como sus hermanos, Eliza Cisneros y Dave Cisneros.

Este es el resultado de tres años de trabajo y una eterna lucha por impulsar el rock nacional. Vea aquí el video del homenaje a Elkin Ramírez:

Hay un video donde Elkin cuenta la historia de cuando Henry estaba tocando los arreglos de la canción y él se acerca para decirle que le gustaría ponerle letra. Así nace Silencioso amor. Este material aparecerá en el documental que están preparando.

Camilo resaltó que este no es solo un homenaje a Kraken, sino para el rock colombiano, continuar el legado que también dejó Humberto Monroy, Miguel Durier, Alexei Restrepo, Jorge Montoya, mucha gente que se esforzó para sacar adelante el rock en Colombia y que hoy no están.

“El regalo más bonito que le podemos dar tanto a los fans de Kraken como la música en Colombia, la unión del bambuco con el rock, lo antiguo con lo moderno”, concluyó Camilo.