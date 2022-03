“Vaya y se viste”: polémica por frase de una agente de tránsito a una mujer

Bogotá

Daniela Ramírez denunció que en las últimas horas transitaba por la avenida Esperanza en el occidente de Bogotá, cuando de repente vio un procedimiento donde una agente de la Policía de Tránsito estaba con un ciudadano requiriendo papeles y otra documentación. Sin embargo, la mujer se acercó al ver el supuesto maltrato de la uniformada al conductor y terminó insultada.

“Yo empecé a grabar a la agente que le estaba faltando el respeto a otro ciudadano, la agente se molestó y se volteó y me dice: vaya y se viste , ¿no le da pena?, yo solo estaba pasando y ya, solo la grabe, cuando uno ve qué una agente está siendo arbitraria, por eso se molestó y me dijo que no podía grabar porque no era familiar del ciudadano, ella se volteó a verme, yo iba con jean y con una blusa corta y la reacción fue decirme eso.”

Ante eso, agregó que las personas que se encontraban en la zona, le reclamaron por el comentario. “¿No le da pena? Mire cómo e viste, a cualquiera le da pena.”, agregó Daniela le reitero la uniformada.

“Al momento llegan otros dos agentes más que ella ya había llamado, por el conflicto con el ciudadano, llegaron y empezamos a hablar, fueron respetuosos e intentaban conciliar, nos pidieron excusas porque ninguna agente nos podía insultar por la forma de vestir y qué la violencia verbal no estaba bien.”

Por último, Daniela dijo que “la Secretaría de la Mujer me contacto e hicimos proceso por violencia de género, también por la Procuraduría y ahora el siguiente paso es con la Fiscalía, envié un correo sobre esto.”