Así gritaba una mujer en Bucaramanga para que atendieran su nieta tras estar enferma

Un video que se hizo viral en redes sociales mostró cómo una mujer de más de 50 años de edad gritaba desesperadamente porque "no atendían a su nieta" en la Clínica Chicamocha, de Bucaramanga y que, al parecer, tenía apendicitis.

Según la pieza audiovisual, la niña estaba delicada de salud y llevaba varias horas en la sala de urgencias, sin recibir atención médica.

La mujer que sufría por su familiar culpó al médico de turno que la estaba atendiendo si le llegaba a pasar algo.

"Quiero que me colaboren, mi nieta le puede pasar algo, a las 8:00 de la mañana la traje, me la atienden, me hacen el favor, tiene apendicitis, tengo el examen en la mano y hago responsable a quien la atiende, estamos pagando salud, no estamos pidiendo que nos la regale, es una apendicitis, se puede morir por eso, nadie hace nada, todos sentados, y mi nieta qué, si le pasa algo, qué hago", decía la mujer.

Finalmente, y luego de varios escándalos públicos, y más de 12 horas de espera, la menor de cinco años, que tenía apendicitis, fue trasladada a altas horas de la noche del jueves, 17 de marzo, al Hospital Universitario de Santander, HUS, para ser atendida e intervenida quirúrgicamente.