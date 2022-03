Cuando el Pacto Histórico habló, el Gobierno guardó neutralidad, pero cuando habló el Centro Democrático, se pidió el reconteo: Julio Sánchez Cristo

En diálogo con la W Radio, el ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirió al tema del reconteo de votos solicitado por el presidente Iván Duque y aunque aseveró que lo que buscan es la tranquilidad de todos, el director de la emisora, Julio Sánchez Cristo, le hizo una pregunta que detonó en un debate.

“Cuando el Pacto Histórico protestó por los resultados y por las dudas que tenían, el gobierno hizo lo que tocaba, guardó neutralidad y silencio; cuando el Centro Democrático pidió un reconteo, el gobierno pide reconteo; rompió la neutralidad y ahí está el problema, hemos debido esperar a que actué la instancia que corresponde, la convocada por el señor presidente; reconozca que para la queja de un partido el gobierno tuvo una opinión pública y para la queja de otro partido, el gobierno guardo silencio, que es lo que debió hacer siempre, por eso estamos en el lío que estamos hoy”, cuestionó Cristo.

El funcionario Palacios respondió: “Como el gobierno, lo que nosotros tenemos es una responsabilidad frente al país de darle tranquilidad dentro del sistema electoral… El utilizar todas herramientas del sistema electoral para garantizar la tranquilidad de los colombianos no establece una posición política, porque un reconteo no está a favor de nadie”.

Julio le refutó diciendo que estaba dando vueltas en los mismo que había dicho anteriormente y que debería respetar a la audiencia: “usted cree que la gente no entiende, y sí entienden perfectamente que para un caso el gobierno actuó de una manera y para el otro caso el gobierno actuó de otra simplemente porque quiso… Le hablo de hechos, cuando el Pacto Histórico protestó, el gobierno guardó la neutralidad, cuando habló el Centro Democrático el gobierno rompió la neutralidad, es un hecho”.

El ministro continúo la discusión: “No me hablen de hechos porque ustedes juez y parte no son, estamos en un programa de opinión, no en un juzgado; y no pueden determinar cuál es la verdad, ustedes pueden tener una opinión y yo la respeto, pero de ahí a que me vas a imponer cuál es la decisión eso si no”.

Fue entonces que, aprovechando la expresión “juez y parte”, el periodista Félix de Bedout le preguntó si no era el gobierno el que estaba siendo “juez y parte”, puesto que, candidatos opositores han señalado que el gobierno tiene su propio candidato a la Presidencia y es Federico ‘Fico’ Gutiérrez, a lo que el ministro respondió.

“Si me muestran una expresión por parte del presidente o mía o de algún funcionario del gobierno apoyando a algún candidato pues eso sería interferir en política; no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer; no solamente porque no es apropiado y porque el gobierno no puede interferir en los procesos electorales, sino porque sería una falla disciplinaria; en ese sentido no hemos manifestado apoyo a ningún candidato, que algunos candidatos crean eso ya es un tema político de ellos, pero el gobierno no ha hecho ninguna expresión a favor de un candidato”.

Por último, Julio Sánchez Cristo volvió a reiterar el inconveniente que genera la decisión tomada por el gobierno al tiempo que el Centro Democrático, el partido de Gobierno, pidiera el reconteo y el no haber dicho nada cuando lo pidió el Pacto Histórico: “Pienso yo que el gobierno debería mostrar una neutralidad en el caso”.