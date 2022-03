Hay que cambiar el sistema electoral: Gabriel Becerra sobre la no solicitud para reconteo de votos

En diálogo con Contrarreloj, el representante electo a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra habló sobre la decisión de la Registraduría de no presentar solicitud formal para que se haga el reconteo de votos.

Al respecto, Becerra indicó que más allá que el Pacto Histórico quien debe sentirse satisfecho con la decisión de no hacer el reconteo de votos son los demócratas de Colombia “en la medida en que, en una reunión muy representativa de los delegados del Gobierno, del Estado, de todos los partidos políticos, a excepción del Partido de Ingrid Betancur y del Partido Conservador de Salvación Nacional hubo el acuerdo de que desde el punto de vista jurídico no existían posibilidades para realizar un reconteo, el Consejo Nacional Electoral tampoco se indicaba por el ambiente que había, iba a probarlo, y en consecuencia, lo que hizo el señor registrador fue entender que esa propuesta no tenía ningún respaldo”, dijo.

De esta manera, quienes tengan reclamaciones sobre las posibles irregularidades que se registraron en el conteo de votos como resultado de las elecciones del pasado 13 de marzo, lo deberán hacer conforme lo señala la Constitución Política de Colombia y la ley.

Ahora bien, frente a la garantía de los resultados que se conozcan en las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 29 de mayo, el representante del Pacto Histórico exigió que, para ello, se hace necesario convocar la misma Comisión, con el propósito de que con base a la experiencia “traumática” que se vivió en el conteo de votos de las elecciones legislativas “se tomen las decisiones necesarias para que las elecciones del 29 de mayo, la primera vuelta presidencial sean lo más tranquilas posibles desde el punto de vista de que hagamos una transición política que es lo que pensamos desde el Pacto Histórico que se viene abriendo camino en Colombia, entre sectores políticos tradicionales”, señaló Becerra.

Finalmente, indicó que el registrador debe hacerse una profunda autocritica “las deficiencias que se han visto, las advertimos con anticipación (…) nosotros no pensamos que el problema se resuelva con la renuncia del registrador, nosotros pensamos que hay que cambiar el sistema electoral”, puntualizó.