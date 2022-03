“Creo profundamente en lo que representa Gustavo Petro”: Francia Márquez

Después del discurso que pronunció Francia Márquez tras ser anunciada como fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro, habló en exclusiva en Sigue La W sobre su nuevo paso en la política.

“Este es un momento muy importante, es una demostración que la política es con las mujeres, con las juventudes, los pueblos étnicos, raizales, palenqueros, indígenas, campesinos”, dijo la fórmula vicepresidencial de Petro.

A propósito de la coalición y lo que representa en la política, indicó: “creo profundamente en el Pacto Histórico, creo profundamente en lo que representa Gustavo Petro”.

Sobre el rol de la vicepresidencia, fue enfática en asegurar que no sería de “adorno”. “Esta no es de adorno y yo no soy una mujer de adorno, soy una mujer que apuesta por la paz de este país. La vicepresidencia no solamente es un símbolo de una mujer que se coloca ahí, vamos a ser uno y una”, indicó Francia Márquez.

El anuncio de la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro ocurrió este 23 de marzo desde el Hotel Gran Hyatt de Bogotá. Allí asistieron cerca de 200 personas e integrantes del Pacto Histórico.

Justamente Iván Cepeda y Luis Fernando Velasco también se pronunciaron en Sigue La W. “Ha sido la decisión correcta, Francia es querida por mucha gente, la unión con Petro es invencible, llamaría a Fico a que se tenga porque Francia va para Antioquia”, indicó Cepeda.

En la misma conversación se refirió sobre el anunciado Ministerio de la Igualdad, una nueva cartera que Petro crearía si gana la Presidencia. “Tiene por objeto tres tipos de poblaciones, mujeres, sectores de los territorios y diversidades sexuales, encargado de superar las condiciones de ejercicio pleno para quienes han vivido en la discriminación”.

Por su parte, Velasco se pronunció sobre el modelo económico del país y aseguró que “nadie está hablando de expropiaciones”.

En el encabezado escuche el pronunciamiento completo de Francia Márquez.