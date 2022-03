Ariana DeBose ganó el Óscar a Mejor actriz de reparto en West Side Story: dedicó el premio a sus raíces latinas

La actriz Ariana DeBose de llevó el Premio Óscar a Mejor actriz de reparto por su papel de Anita en West Side Story, el musical que es dirigido por Steven Spielberg.

La actuación de Ariana BeBose, una reconocida artista en Broadway, fue aclamada por la crítica tras quedarse con la estatuilla en la categoría que competía con Kirsten Dunst por The Power of the dog, Aunjanue Ellis por King Richard. Judi Dench por Belfast y Jessie Buckley por The Lost Daughter.

En diálogo con Juan Manuel Navarro, enviado especial de Televisa y quien reportó detalles para La W, la actriz aseguró que su estatuilla fue dedicada a sus raíces.

“Interpretar ese personaje es una gran responsabilidad que tenía en los hombros, lo celebro y se lo dedico a todas mis raíces latinas”, aseguró Ariana DeBose.

En un conmovedor discurso, además de aplaudir a la comunidad latina, celebró lo que significa el premio para una mujer que se ha declarado abiertamente queer.

“Imagina a esta niña en el asiento trasero de un Ford Focus blanco. Mírala a los ojos, una mujer de color queer, abiertamente queer y afrolatina que encontró su fuerza en la vida a través del arte. Y eso es lo que creo que estamos aquí para celebrar. Así que, si alguien alguna vez ha cuestionado tu identidad, te lo prometo, hay un lugar para nosotros”, expresó DeBose.

La actriz de padre puertorriqueño hizo su debut en la televisión en So you think you can dance en el 2009 y su paso al teatro musical fue a los 20 años en Bring it on.