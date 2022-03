“Estoy dispuesto a devolverle las tierras a la señorita María”: Richards Varela

Frente a la polémica de engaño y estafa a la señorita María, campesina transexual de Boavita (Boyacá) que adquirió fama por un documental de reconocimiento internacional, W Radio habló con Richards Varela, señalado de ser el supuesto responsable de haberla estafado.

Varela reconoció que las propiedades efectivamente María Luisa Fuentes las puso a su nombre porque tenían una relación de pareja de tres años.

“Ella (María) decidió poner la tierra de Boavita a nombre mío porque confiaba en mí, pero yo no me estoy negando en devolverle sus tierras y he dado la cara”, dijo.

Sobre los cuestionamientos de la consejera consultiva para la mujer de Boyacá, Yudy Vega, Varela dijo que es vecina de María en Boavita y cuando se enteró que las tierras estaban a nombre de él empezó a hacerle ataques a través de una página.

“Me separé de María por razones adversas porque no tenía trabajo allá, y dije me voy a venir a trabajar a Bogotá, y María estaba encaprichada porque me vine para Bogotá”, explicó.

Según Varela, no manipula a la señorita María tal como lo señala Vega e insistió que su caso es de pareja. “Siempre se han suscitado problemas y controversias”.

Con respecto al arriendo de las tierras de María por $10 millones, Varela dijo que no es cierto y por el contrario: “el engaño viene de parte de Diana Navarro y Yudy Vega para denunciar a Richard por medio la Gobernación de Boyacá. (…) María empeñó sus tierras por $8 millones y se vino para Bogotá y esta señora Navarro y Yudy la meten en un albergue, mentira ella se queda en un hotel cerca del aeropuerto”.

Agrega Varela: “cuando vieron que María se quedó sin dinero, ahí si la arrojaron a la calle y yo ya no tenía más comunicación con María porque producto de tanta difamación yo me alejé de ella”.

Insiste Varela en que tiene “una relación bonita con María” y agrega que hizo un poder notariado general para que “María vaya a Boavita y haga las escrituras con el señor Camilo porque yo no tenía los $500.000 de escritura que pedían”.

Finalmente, dijo tener pruebas en donde María recibió el poder para la devolución de sus tierras. “Si ella quiere que le hagan el traspaso yo no tengo ningún problema y yo estoy para hacerle el traspaso, pero si ella quiere porque ella me dice: eso yo se lo regalé porque se lo di con cariño”.