“No me he vendido absolutamente a nadie”: Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez

Tras el anuncio de Federico Gutiérrez de nombrar a Rodrigo Lara Sánchez como su fórmula vicepresidencial, el exalcalde de Neiva conversó en Sigue La W sobre sus cercanías políticas y propuestas.

De cara a las elecciones, respondió sobre sus primeras alianzas políticos y aseguró que surgió con Sergio Fajardo y después pasó a la ola verde de Antanas Mockus.

Sin embargo, tras terminar su alcaldía en el 2019 en Neiva, no volvió a participar en política. “No tengo ningún senador, ni ningún concejal”, dijo.

“No puedo olvidar esos orígenes, pero hoy hacemos un llamado a que la verdad no la tiene la derecha, el centro, Colombia merece ser unida porque nos quieren vender un discurso de odio. No tengo ningún eje político, acá son bienvenidos todos los sectores”, expresó Lara Sánchez.

También agregó que “no se ha vendido a absolutamente a nadie”, por lo que hizo un llamado a permitir la pluralidad en el marco de la campaña electoral.

Además de su paso a la campaña de Gutiérrez, también se refirió sobre las críticas de haber dejado a un lado al Partido Verde.

“Uno no traiciona a los principios, eso que dicen que me tengo que mantener es lo que nos ha hecho daño, yo tengo todos los valores que me inculcaron”, aseguró Lara Sánchez.

¿Cercanía con el uribismo?

La fórmula a la Vicepresidencia de Federico Gutiérrez respondió sobre su cercanía con el sector del uribismo. “Cuando Álvaro Uribe llegó al poder, en el 30% de los municipios no existía la institucionalidad, no existía un juez, logró disminuir esa cifra, logró llevar la institucionalidad”, expresó Lara Sánchez.

Sobre la gestión del actual presidente Iván Duque, aseguró que “nunca ha tenido un llamado a algo ilegal”.

Sus propuestas

En cuanto a las propuestas, aseguró que la lucha contra la corrupción y la transparencia de los recursos en las regiones serán ejes fundamentales en un eventual gobierno junto a Federico Gutiérrez.

“Hemos dejado a un lado la farmacodependencia, de eso nos hemos olvidado, los pacientes no pueden acceder a un tratamiento si no lo pagan de su bolsillo”, indicó Rodrigo Lara Sánchez sobre el narcotráfico.

La salud también sería parte fundamental en una eventual vicepresidencia y aunque descartó que sería ministro de Salud a pesar de su experiencia como médico, indicó que “hay que fortalecer las EPS”.

Sobre el fracking, indicó que se deben realizar estudios a fondo en cada caso. “No creo que el tema sea petróleo o agua. (…) Hay sitios vedados para la explotación minera en el país”, puntualizó.