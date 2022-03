“El Estadio Metropolitano se lagartizó”: Félix de Bedout

Tras la no clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Qatar 2022, pese a haber ganado frente a Venezuela 1- 0, la mesa de trabajo de La W debatió sobre las verdaderas posibilidades de la Selección para llegar al evento futbolístico más importante del mundo.

Para Félix de Bedout, periodista y miembro del equipo, la posibilidad de que la Selección Colombia llegara al repechaje era casi nula ya que se “veía venir” que quedarían eliminados. “Estaba sentenciado hace rato, lo que pasa es que nosotros los hinchas vivíamos ahí alargando la pena. Colombia se eliminó en casa hace rato”.

Además, señaló que la Selección Colombia solo ganó como local 13 puntos, de 27, por debajo del 50% y con un calendario final que era el “más favorable de todos los equipos en disputa, perdiendo puntos con rivales directos”.

Por su parte, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, hizo énfasis en el mal desempeño de los jugadores dentro de la competencia internacional. “¿Cómo íbamos a aspirar a un Mundial con un equipo que no mete goles? Todo siempre dependiendo del marcador de aquí, del de allá, ¿de ganarle a Bolivia?”.

Siguiendo con la conversación, Félix de Bedout mencionó las consecuencias del resultado de la Selección para el futuro del fútbol colombiano. Allí, resaltó que se “deja de recibir una plata, la economía colombiana se reciente, porque entra un dinero importante cuando se clasifica”.

Asimismo, se refirió a la Federación Colombiana de Fútbol: “¿Sabe quién sí va a ir al Mundial? Jesurún y compañía, ellos están clasificados en primera, con el palco de honor, aire acondicionado, hoteles, recibimiento de jeques que les dan a todos (…) el fútbol colombiano tiene un problema que va más allá, tenemos buenos futbolistas, pero tenemos un campeonato muy mediocre, que cada vez que salimos al escenario internacional los equipos colombianos dan pena”.

En medio de la conversación, de Bedout confirmó que Ramón Jesurún ya está en Qatar para el sorteo del Mundial que se llevará a cabo el viernes 01 de abril.

Para finalizar, Julio Sánchez Cristo y Félix de Bedout hablaron sobre algunos de los asistentes a los partidos de la Selección Colombia.

“Envidié el estadio de Lima empujando a su Selección, eso no se volvió a ver en Barranquilla: ese estadio es una nevera en el Caribe, ya no es lo que fue históricamente el estadio de Eliminatorias. Claro, los estadios no ganan partidos, pero hay que ver lo que es Anfield con Liverpool. El Estadio Metropolitano se “lagartizó”, se llenó de turistas, no hacen barra a nadie”, dijo Félix de Bedout.