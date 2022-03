Federico Gutiérrez se reunió con César Gaviria: “las líneas rojas son para el otro”

Después de casi tres horas, el candidato presidencial Federico Gutiérrez aseguró que tuvo una “buena y respetuosa reunión” con el expresidente César Gaviria, en la que hablaron de las líneas programáticas del Partido Liberal.

A propósito, sugirió que las líneas rojas de la colectividad deben ser para Gustavo Petro ya que, según él, pone en riesgo la democracia y las libertades.

“Prácticamente para mí no son esas líneas rojas porque yo nunca violaría la Constitución, a otros sí les tienen que poner esas líneas rojas. Yo no estoy pensando en quedarme eternamente en el poder, yo quiero ser presidente durante cuatro años y cumplir la Constitución, trabajar por la gente y dejar que la democracia continúa. Las líneas rojas son para el otro, entonces este tipo de cosas no me caben a mí, dijo.

También aseguró que implementará los acuerdos de paz pero les exigirá a los excombatientes de las FARC cumplirlos y reparar a las víctimas.

Finalmente, le pidió al Partido Liberal tomarse el tiempo necesario para decidir su apoyo presidencial.

“Ellos seguirán sus conversaciones y siguen deliberando entre su bancada. Yo seguiré trabajando en la calle y el mensaje que mando, de manera clara, es que sea una decisión que le convenga al país”, agregó.

Por su parte, el expresidente indicó que “tuvieron una excelente charla”.