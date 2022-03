En Playa Salguero, Santa Marta, trabajan una semana sí y una no debido a la erosión

Desde hace un tiempo moradores y trabajadores de este sector turístico de Santa Marta han denunciado la situación que padecen por la erosión que amenaza con desaparecer el lugar, que en años anteriores era muy concurrido.

Este lugar hace parte del Rodadero Sur, donde se observan edificios que están quedando deshabitados o han sido rematados por sus dueños, que han decidido irse hacia otros lugares menos afectados por la erosión.

Debido a este fenómeno erosivo, los trabajadores de la zona también se han visto afectados, afirman que sus ingresos económicos han disminuido ante la ausencia de turistas, el aumento de la inseguridad y el abandono de las autoridades competentes.

“Éramos catorce carperos, solo quedamos diez, los cuales trabajamos cinco una semana y cinco la otra; el detonante fue este año, tenía carperos en toda la zona y ya no vienen a trabajar, hemos tenido que recurrir a otros medios para subsistir, la mayoría son personas de la tercera edad que ya no tienen nada que hacer, algunos subsisten de sus hijos, otro de lo poco que hacen en la semana que trabajan, mientras que los otros que tiene más fuerza, realizan otras actividades como de construcción”, afirmó Margarita de León, representante de los carperos.

De otro lado, los moradores de algunos edificios afirman que el proyecto planteado por la Alcaldía, que consiste en la construcción de unos espolones, no ha sido socializado con ellos, “la noticia que salió a decir la alcaldesa es una burla, sale diciendo a través de redes sociales que socializó, pero nos han dado la espalda, cómo van a decir que socializó. La alcaldía debería concertar con las personas afectadas, no nos han socializado nada y no estamos de acuerdo con ese proyecto”, dijo Rocío López, administradora de uno de los edificios afectados.

Anteriormente, esta playa era más amplia, lo cual permitía a los turistas tener más espacio para el descanso. Actualmente es una zona desolada e insegura.