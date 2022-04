En videos: ¿qué ocurrió en Puerto Leguízamo, Putumayo?

Tras la operación del Ejército contra las disidencias de las Farc en el departamento del Putumayo, se reportó la muerte del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remanso en Puerto Leguízamo, su esposa y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.

El Ejército aseguró que se trató de una operación realizada después de trabajos de inteligencia, negando que ocurriera en un bazar en la zona. 10 días antes del hecho, que ocurrió el pasado 28 de febrero a las 6:30 de la mañana, se habían realizado labores para dar con personas que pertenecerían a la estructura, según las autoridades.

Sigue La W conversó con el editor general y el subeditor de Cuestión Pública, el medio independiente que se ha dedicado a realizar una profunda investigación sobre el hecho.

1. Fuentes que visitaron vereda Alto Remanso de Puerto Leguizamo (Putumayo) aseguraron que en masacre cometida por encapuchados (28M) murieron 11 personas, pese a que Ejército dijo que fue operativo contra disidencias.



Confirmamos que 4 cuerpos están en Medicina Legal (Mocoa). pic.twitter.com/aNgpFnCRpX — Cuestión Pública (@cuestion_p) March 31, 2022

A través de sus redes sociales han publicado videos e imágenes sobre lo que ocurrió en dicha operación. Mientras los civiles aseguran que fue una “masacre”, las autoridades se han defendido asegurando que se trata de una operación tras labores de inteligencia.

“Las fuentes, familiares de las víctimas, dicen que no hubo combates. Por lo menos tres personas más el gobernador indígena dicen que no son combatientes, ellos dicen que no tienen la impresión, esa es la principal duda”, aseguró José Marulanda, subeditor Cuestión Publica.

Por su parte, David Tarazona, editor general Cuestión Pública, planteo serias dudas respecto al material revelado por las autoridades como videos.

“Los videos del Ejército tienen un plano muy cerrado que no permiten verificación, no se escucha el ruido de la gente. Lo que hemos observado es que la evidencia del Ejército no es muy concluyente, el video del supuesto francotirador tiene un plano muy cerrado”, puntualizó Tarazona.