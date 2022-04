Premios Grammy 2022: dónde ver, horario, categorías y nominados colombianos

Cantante colombiano Juanes en unos Premios Grammy . (Photo by David Becker/Getty Images for The Latin Recording Academy) / David Becker

Los Premios Grammy, conocidos como el máximo reconocimiento a los artistas más destacados en la industria de la música, serán entregados este 3 abril luego de ser pospuestos por el alto contagio de la variante ómicron del COVID-19 y en esta ocasión la presencia colombiana destaca.

Los considerados Óscar de la música se llevarán a cabo en MGM Gran Arena de Las Vegas, escenario que dará lugar a la edición número 64 de estos premios, la primera entrega de este galardón fue en 1959 en el Beverly Hilton Hotel de la ciudad de Los Ángeles.

La gala dará inició a las 7 de la noche (hora de Colombia) y se podrán presenciar por la pantalla chica a través del canal TNT como es habitual.

Estas son las categorías y nominados:

Productor del año no clásico

Jack Antonoff

Roget Chahayed

Hit Boy

Ricki Reed

Mike Elizondo

Mejor grabación electrónica

Hero - Afrojack y David Guetta

Loom - Olafur Arnalds

Before - James Blake

Heartbreak - Bonobo & TEEDinosaurs

You Can Do It - Caribouband

Alive - Rufus DuSol

The Business – Tiesto

Mejor álbum de góspel

Changing Your Story -- Jekalyn Carr

Royalty: Live At The Ryman -- Tasha Cobbs Leonard

Jubilee: Juneteenth Edition -- Maverick City Music

Jonny x Mali: Live In LA -- Jonathan McReynolds & Mali Music

Believe For It -- CeCe Winans

Mejor interpretación rap melódica

Need to Know - Doja Cat

pride . is . the . devil - JCole & Lilbaby4PF

INDUSTRY BABY - de LilNasX & Jack Harlow

WUSYANAME - Tyler The creator, YoungBoy Never Broke Again & Tydollasign

Hurricane - Kanye West, The Weeknd & Lil Baby

Mejor interpretación rap

Family Ties de Baby Keem con Kendrick Lamar

Up de Cardi B My Life de J Cole

Way 2 Sexy de Drake y Future

Thot Shitde Megan Thee Stallion

Mejor álbum rap

The Off-Season - J.Cole

Certified Lover Boy - Drake

King’s Disease II - Nasir Jones

Call Me If You Get Lost - Tyler, the creator

Donda - Kany West

Mejor canción rap

Bath Salts - DMX, Jay Z, Nasir Jones

Best Friends - Saweetie y Doja Cat

Family Ties - Baby Keem y Kendrick Lamar

Jail - Kany West y Jay Z

My Life - J. Cole, 21 Savage, Morray

Mejor álbum de música urbana latina

Afrodisiaco - Rauw Alejandro

El último Tour del mundo - J Balvin

JOSE - J Balvin

KG0516 - Karol G

Sin miedo (del amor y otros demonios) - Kali Uchis

Mejor álbum de música latina alternativa

Deja - Bomba Estéreo

Mira lo que me hiciste hacer - Diamante Electrico

Origen - Juanes

Calambre - Nathy Peluso

El Madrileño - C. Tangana

Sonidos de Kármatica Resonancia – Zoe

Mejor álbum pop latino

Vértigo - Pablo Alborán

Mis amores - Paula Arenas

Hecho a la antigua - Ricardo Arjena

Mis Manos - Camilo

Mendó - Alex Cuba

Revelación - Selena Gómez

Mejor álbum inmersivo

ALICIA - Alicia Keys

Clique -Patricia Barber

Fine Line - Harry Styles

The Future Bites -Steven Wilson

Stille Grender - Anne Karin Sundal-Ask & Det Norseke Jentor

Mejor largo musical

Inside - Bo Burnham

David Byrne’s America Utopia - David Byrne

Happer Than Ever: A Love Letter tu Los Angeles - Billie Eilish

Music, Money & Madness - Jimmi Hendrix

Summer of Soul - Varios

Mejor videoclip

Shot In the Dark - ACDC

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out of You - Tonny Bennet y Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber, Daniel Caesar y Giveon

Happier Than Ever - Billie Eilish

MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

good 4 u - Olivia Rodrigo

Pop Solo Performance

Anyone - Justin Bieber

Right On Time - Brandi Carlile

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Driver License - Olivia Rodrigo

Mejor canción de pop de grupo o colaboración

Butter - BTS

Higher Power - Coldplay

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennet y Lady Gaga

Kiss Me More - Doja Cat y SZA

Lonely - Justin Bieber y Benny Blanco

Mejor álbum del año

SOUR - Olivia Rodrigo

Planet Her - Doja Cat

Evermore - Taylor Swift

Love For Sale -Tony Bennet y Lady Gaga

Justice - Justin Bieber

Happier than ever - Billie Eilish

Back of My Mind - H. E. R

We Are - Jon Batiste

MONTERO - Lil Nas X

DONDA - Kanye West

Canción del año

Bad Habits

A Beautiful Noise

Drivers License

Fight For You

Happier Than Ever

Leave the Door Open

Kiss Me More

MONTERO (Call Me By Your Name)

Peaches

Right On Me

Grabación del año

“I Still Have Faith In You” - ABBA

“Freedom” - Jon Batiste

“I Get A Kick Out Of You” - Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches” - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right On Time” - Brandi Carlile

“Kiss Me More” - Doja Cat Featuring SZA

“Happier Than Ever” - Billie Eilish

“Montero” (Call Me By Your Name) -- Lil Nas X

“Drivers license” -Olivia Rodrigo

“Leave The Door Open” - Silk Sonic

Mejor artista nuevo

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Mejor Album R&B progresivo

New Light - Eric Bellinger

Something To Say - Cory Henry

Mood Valiant - Hiatus Kaiyote

Table For Two - Lucky Daye

Dinner Party: Dessert - Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington

Studying Abroad: Extended Stay - Masego

Mejor actuación rap

“Family Ties” -- Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

“Up” -- Cardi B

“m y . l i f e” - J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

“Way 2 Sexy” -Drake Featuring Future & Young Thug

“Thot S***” - Megan Thee Stallion

Mejor álbum rap

The Off-Season -- J. Cole

Certified Lover Boy - Drake

King’s Disease II - Nas

Call Me If You Get Lost - Tyler, The Creator

Donda - Kanye West

Mejor canción country

“Better Than We Found It” - Jessie Jo Dillon, Maren Morris, Jimmy Robbins & Laura Veltz, songwriters (Maren Morris)

“Camera roll” - Ian Fitchuk, Kacey Musgraves & Daniel Tashian, songwriters (Kacey Musgraves)

“Cold” - Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon & Chris Stapleton, songwriters (Chris Stapleton)

“Country Again” - Zach Crowell, Ashley Gorley & Thomas Rhett, songwriters (Thomas Rhett)

“Fancy Like” - Cameron Bartolini, Walker Hayes, Josh Jenkins & Shane Stevens, songwriters (Walker Hayes)

“Remember Her Name” - Mickey Guyton, Blake Hubbard, Jarrod Ingram &Parker Welling, songwriters (Mickey Guyton)

Mejor álbum jazz

Generations - The Baylor Project

SuperBlue - Kurt Elling & Charlie Hunter

Time Traveler - Nnenna Freelon

Flor - Gretchen Parlato

Songwrights Apothecary Lab - Esperanza Spalding

Cabe recordar que en esta gala suele haber presentaciones de diferentes artistas y una de las que más llama la atención es la del grupo surcoreano BTS, uno de los que más reconocidos en la actualidad al rededor del mundo y quienes podrían presentarse en la mitad de la ceremonia o al final de esta.