“No hay conflicto de intereses”: vicecontralor responde a denuncia que llegó a Procuraduría para ser contralor de Bogotá

Colombia

El vicecontralor general Julián Ruiz respondió a la denuncia que llegó a la Procuraduría General por presunto conflicto de intereses para ser contralor de Bogotá, pues recordemos que él organizó las reglas de convocatoria de contralorías territoriales y participó con un excelente resultado de 96/100.

Le dijo a W Radio que no considera que esté en conflicto de interés por varias razones de índole legal, y que de lo contrario no se hubiera inscrito. “Estoy seguro de mi actuar y no pondría en riesgo mi carrera profesional en la cual no tengo una tacha si así no fuera”.

El funcionario agregó que está esperando alguna notificación oficial de la Procuraduría y allí, en las instancias procesales ante este ente, expondrá sus argumentos.

“Pero el escenario debe ser el jurídico y procesal”, remató.

Esa emisora además reveló que la denuncia también cobija a seis concejales de Bogotá que tienen familiares vinculados a la Contraloría General y quienes elegirán al próximo contralor de Bogotá.