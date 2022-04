Millonaria multa a empresa de viajes: incumplía prestación de servicios

La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa de 31 millones de pesos a Antioquia Group S A S. por no mencionar los servicios que no se encontraban incluidos dentro de los paquetes turísticos ofrecidos, así como por incluir mensajes en la publicidad con el uso de términos que por su ambigüedad e imprecisión resultaron no ser claros, induciendo a los usuarios de los servicios turísticos a tener unas expectativas sobre dicho servicio, superiores a las que realmente se ofrecen por parte de la agencia.

“No informó a los consumidores de manera completa y precisa la hora estimada de llegada y salida del destino, vulnerando el derecho de éstos a recibir información precisa sobre los servicios adquiridos”, advirtió la entidad.

A ello agregó que incumplió con la prestación de algunos de los servicios adquiridos por los turistas, impidiéndoles disfrutar de la totalidad de los servicios y satisfacer las necesidades para las cuales fueron adquiridos, circunstancia que transgrede los intereses legítimos de los mismos.

Y en caso de retracto las personas no sabían con claridad cómo funcionaba pues “no incorporó en estos contratos información suficiente sobre las condiciones y modalidades de ejercicio de los derechos de retracto y reversión del pago”.

Contra esto puede interponer recursos de reposición y apelación.