“Jugando como lo estamos haciendo podemos ganar el torneo”: Andrés ‘Rifle’ Andrade, futbolista de Nacional

El mediocampista de Atlético Nacional Andrés ‘Rifle’ Andrade estuvo en diálogo con Peláez y De Francisco en La W para hablar sobre su actualidad en el equipo verdolaga que lidera la tabla de la liga colombiana.

“Ahora sí me siento titular con la llegada del ‘profe’ Hernán Darío. Él me está utilizando, cuando jugamos de local, de 8, al lado del 5; cuando estamos de visitante lo hago de extremo o de 10″, indicó.

“Creo que teniendo la armonía que tenemos y jugando como lo estamos haciendo creo que podemos ganar la estrella 17″, añadió.

Incluso, bromeó con el comentario de Martín De Francisco, quien indicó que el Deportivo Cali resurgiría en la tabla de posiciones de la liga.

“No creo, no creo que llegue a los ocho”, expresó.

Asimismo, reveló detalles de sus inicios como futbolista en clubes como Nacional de Uruguay y América de Cali y Deportivo Cali.

“Yo estuve haciendo pruebas en Nacional de Uruguay en el 2008. Fue con uno de mis mejores amigos y el examen me lo consiguió su papá. Sin embargo, lo que estaban ofreciendo era muy poco y los derechos deportivos seguían siendo del Deportivo Cali”, señaló.

“Cuando el Deportivo Cali, su directiva, decía que yo no era para jugar profesional, querían que yo repitiera procesos de primera C. Cuando regreso de Uruguay incluso tuve el pensamiento de no jugar más. Luego, mi papá habló con Diego Edison Umaña, quien medio la oportunidad de entrenar con el equipo campeón”, mencionó.

De igual forma, Andrade mencionó las diferencias entre el fútbol mexicano y el colombiano.

“El fútbol mexicano es más intenso, no hay tanta pausa y es más de transiciones. Físicamente, están mejor adaptados. La economía que tienen hace que lleguen mejores jugadores de Sudamérica y eso hace que sea más competitivo”, dijo.

Finalmente, reveló que desde su juventud admiró a Zinedine Zidane y a Ronaldo Nazario.