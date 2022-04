“Había una intención de disfrazar la escena”: periodista Alfredo Molano sobre operativo militar en Putumayo

Periodistas de El Espectador, Vorágine y Revista Cambio publicaron este domingo un especial en el que recopilan el suceso presentado el lunes 28 de marzo, en donde se realizó, según las autoridades, un operativo de la fuerza pública en el que habrían logrado la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo, Putumayo.

En entrevista con W Fin de Semana, el periodista de Cambio Colombia, Alfredo Molano, entregó detalles de lo que pudieron evidenciar y registrar en su visita a esta zona del país en donde murieron 11 personas, entre ellos civiles.

“Vimos una comunidad golpeada por un operativo militar que, si bien estaba orientado contra una organización criminal, fue tan desproporcionado que causó violación de derechos humanos muy graves que deben ser investigados por las autoridades colombianas y debe ser llevado a tribunales internacionales”, relató Molano.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Diego Molano, la operación militar estaba enfocada en la captura de alias ‘Bruno’, uno de los jefes de las disidencias de las Farc, sin embargo, según la investigación de los medios de comunicación, eso no es cierto.

“A nosotros nos quedan muchas dudas sobre la manera en cómo se realizó el operativo. Uno de los oficiales que estaba en terreno nos dijo que no hubo más muertos porque el Ejército es tan profesional que dejaron que ‘Bruno’ se fuera sin hacer un ataque porque eso hubiera sido a las 10 o 12 de la noche del domingo y hubiera causado más estragos. Ellos reconocen que ya sabían que alias ‘Bruno’ no estaba ahí cuando hacen el asalto, esa es una parte que no cuadra con la historia”, indicó el periodista.

Por otra parte, mencionó que se hizo un manejo a los cuerpos y a la escena del crimen posterior a la operación. “No es usual que decidan hacer una operación en medio de civiles (…) la probable implantación de prendas y armas de uso privativo del Ejército para hacerlos pasar como guerrilleros es preocupante. A la escena llega la Fiscalía 5 días después y de la mano del Ejército, eso preocupa”.

En cuanto a la respuesta que les ha dado la Fiscalía a las pruebas recolectadas, Alfredo Molano fue claro al decir que “de la Fiscalía recibimos una respuesta muy protocolaria que básicamente nos dice “déjenos investigar” (…) Lo que más cuestiono es por qué una entidad que tiene que investigar con neutralidad una escena del crimen llega al campo militar en un helicóptero militar cinco días después”.

De igual forma, el periodista mencionó que los testigos de la zona les comentaron que “una vez terminó el combate, los tuvieron encerrados en los lugares en donde ellos se refugiaron. Ellos pensaban que era la guerrilla, el Ejército se presentó como la guerrilla, ellos no llevaban insignia, iban de negro, es decir, había una intención de disfrazar la escena”.

Por último, Molano resaltó que hasta el momento el “Ejército no responde, se limita a sostener que es una operación legal, que las 15 personas neutralizadas son guerrilleros y el Gobierno no ha dado mayor información sobre el tema”.