Gustavo Petro sugiere que Uribe es el “primer responsable” político en las elecciones

El candidato presidencial Gustavo Petro habló en Sigue La W sobre las garantías que hay con la Registraduría para las elecciones del próximo 29 de mayo.

En entrevista con Sigue La W, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se refirió a las garantías en el proceso electoral por parte de la Registraduría Nacional. De igual forma, hizo énfasis en el papel del registrado Alexander Vega y los cuestionamientos que ha recibido tras las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.

“Tiene que haber confianza, estamos a un mes y pico de las elecciones y hoy dadas las circunstancias que han pasado, ya irreversibles, el actual registrador tiene que generar confianza. Su papel ya no es cómo se hace un fraude, yo creo que él fue presionado”, expresó Petro sobre la confianza que tiene por Alexander Vega.

Añadiendo que “nos iban a robar 600 mil votos y ahora somos los pecadores porque dicen que los pusimos nosotros, ni siquiera saben cómo se hizo esa operación, esa misma que comenzó con la voz de Álvaro Uribe Vélez”, refiriéndose a los señalamientos que han hecho en su contra.

Por otra parte, el líder de la Colombia Humana señaló que el posible fraude tiene un responsable político, que, según él, es el expresidente Álvaro Uribe. “El señor Uribe pidió sacar a los maestros de Colombia de los jurados y presionaron (…) el pecado de Vega es haberse pegado a los deseos del uribismo”.

De igual forma, Petro indicó que debido a esa decisión, “los alcaldes, que controla Uribe vía Duque, pusieron los jurados, esos jurados se dejaron comprar, no tenían las condiciones intelectuales para llenar un formulario y lo hicieron mal. Esos jurados eran homogéneos en muchas partes del país e hicieron trampa”.

Refiriéndose al presunto fraude del 13 de marzo de las elecciones al Congreso, Gustavo Petro enfatizó en que el Pacto Histórico “descubrió el pastel y lo denunciaron”.

Por último, Petro le solicitó a la Registraduría sacar del proceso electoral a la empresa Thomas Greg and Sons, debido a que es “una subsidiaria que siempre ha venido haciendo esos cálculos del preconteo que es en donde comienza el fraude”.

“El registrador tiene que dar confianza, saque a la empresa Thomas Greg, no nos da confianza. Meta a todos los funcionarios de carrera administrativa (…) métalos todos de jurados, si eso se hace, hay más garantías para las elecciones del 29 de mayo, si no ustedes verán al señor Uribe y a Pastrana diciendo que hubo fraude porque perdieron, porque ellos no tienen forma de ganar las elecciones”, finalizó.