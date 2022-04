Ciudadano colombo americano denuncia que conductor de Uber se quedó con maletín con objetos valiosos

Bogotá

El pasado 24 de marzo en horas de la tarde el ciudadano colombo americano Juan Jiménez olvidó en el Uber su maletín en el que llevaba su computador, un Iphone, y otros valiosos equipos de video pues se dedica al área audiovisual en Estados Unidos, donde vive.

Cinco minutos después de que llegó a su destino en el barrio Minuto de Dios, en Bogotá, se dio cuenta y lo llamó para coordinar la entrega, pero a la fecha el conductor no le ha respondido, por lo que puso la denuncia ante la Fiscalía.

“Me parece tenaz que Uber no responda y que este conductor tampoco responda. Lo traté de contactar por Instagram, encontré toda la información, y le dije: mira, tengo una recompensa para darte, por favor tráeme mi maletín, ayúdame, y me bloqueó”, dijo a La W.

Agregó que él tiene las pruebas de que el conductor se quedó con el maletín, las cuales le dio al ente investigador.

“Aunque fue mi culpa olvidar mi maletín en el vehículo es un crimen que el conductor no quiera regresarlo. Esto se llama robo. Mis pertenencias y la información en ella es sensible por lo que pido el apoyo de las autoridades”, agregó el joven.

La W consultó con Uber y aseguró que se pondrían en contacto con ambas partes, entre tanto, la cuenta del conductor fue bloqueada temporalmente por estos hechos.