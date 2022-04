Tres municipios de Córdoba declaran calamidad pública por fuertes lluvias

Los municipios afectados por la intensidad de las precipitaciones en Córdoba son Ayapel, Cereté y Tierralta, según un informe de la Oficina de Gestión de Riesgos de este departamento. En dicho informe, se revela que las jurisdicciones decretadas en calamidad pública con el inicio de las lluvias tuvieron una leve temporada seca.

Asimismo, se estableció que en las próximas horas el municipio de San José de Uré, en el sur de Córdoba, también se sumaría a este listado de zonas declaradas en calamidad pública.

Cabe recordar que, desde la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS, se ha recomendado reubicar a las comunidades ribereñas, principalmente, del municipio de Ayapel, donde el río San Jorge se encuentra en alerta roja.

El panorama es muy desalentador justamente en Ayapel, donde los ganaderos aseguran que muchas de sus reses podrían seguir muriendo por las inundaciones y los agricultores han perdido la cuenta los cultivos que han quedado bajo agua.

“La Mojana es una zona supremamente importante en la producción nacional, no sé si el Gobierno Nacional no maneja estadísticas o no sé por qué no se pronuncia, pero el bajón en producción es impresionante y nosotros como productores nos sentimos arruinados. No sé cuántos años necesitaremos para recuperarnos si es que nos solucionan el problema que tenemos con el río Cauca; es lamentable, es un problema que se tuvo la solución en las manos y no lo hicieron por negligencia, por falta de voluntad de un Estado”, dijo Arnulfo Betancourt, vocero de ganaderos de La Mojana.

Aún no se ha informado sobre el número de familias damnificadas en Ayapel, donde los desbordamientos del río Cauca por el punto 'Caregato', tienen inundada la zona rural de este municipio cordobés. Además, el perímetro urbano de nuevo se está viendo afectado con el ingreso de agua a varios barrios.

Por otra parte, desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Ideam, se reportó alerta amarilla por probabilidad de deslizamientos de tierra en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta.