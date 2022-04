¿Cómo sacar el certificado de retiro del Simat?

Colombia

El certificado del Sistema Integrado de Matrícula, una de las principales herramientas que se pone a disposición del Ministerio de Educación para controlar la asignación de plazas a estudiantes de diferentes niveles, es esencial para que un estudiante pueda pasarse de una institución educativa a otra, ya sea porque se muda de ciudad, o por intereses personales, por esto, tendrá que solicitar el retiro y el certificado correspondiente a la institución educativa a la que asiste para poder hacer el debido proceso.

De esta manera, la institución podrá llevar a cabo el proceso de la información del sistema de registro sobre la solicitud y llevar a cabo el procedimiento de forma adecuada.

Cabe resaltar que, para poder presentar la solicitud, el estudiante debe especificar por qué se realiza el retiro y conservar todos los documentos de identidad necesarios. Además, es preciso cumplir con todos los parámetros legales para ayudar a que el sistema educativo funcione mejor.

Es importante mencionar que la institución educativa es la encargada de diligenciar y registrar el trámite en el sistema del Simat, esto luego de que el estudiante haya firmado el libro de matrícula y manifestado las razones que motivan el cambio de institución. De igual forma, es importante que el estudiante esté a paz y salvo con el colegio.

Una vez hecho el proceso, la institución deberá hacerle llegar al estudiante este certificado.

Ojo, si el estudiante es mayor de edad, él mismo puede realizar el proceso de solicitud del certificado ante la autoridad académica. Sin embargo, si se trata de un menor, deberá ser un tutor o representante legal del estudiante quien ejecute la solicitud.

Para terminar, no olvide que expedir este certificado no tiene ningún costo. Tanto el trámite como la expedición del certificado de retiro no representan ningún costo para la persona que lo solicita.