“Pastrana me manifestó su apoyo, hablaré con Uribe y Santos”: Federico Gutiérrez

A propósito de sus acercamientos con otros sectores políticos, el candidato presidencial Federico Gutiérrez se refirió a su reciente reunión con el expresidente Andrés Pastrana. “Ha ofrecido ayudarme, me manifestó su apoyo y que se pone a la orden”, indicó.

Sobre futuras alianzas, contó que está en la tarea de buscar un encuentro con Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

“No he hablado con Álvaro Uribe, seguramente me reuniré con él, con Santos. Con Gaviria hablé hace unos días. No tengo partidos ni jefe político, lo que quiero es unir al país”, dijo.

En la misma entrevista y en el marco del debate del perdón social, se refirió al encuentro del hermano de Gustavo Petro con Iván Moreno en La Picota.

“Una cosa es el respeto por las diferencias, otra cosa muy diferente es disfrazar algo que es una acción criminal de cambiar votos por una rebaja de pena, en caso de llegar a la Presidencia, e incluso indultos. Ese es un pacto criminal y lo están haciendo en un desespero de buscar unos votos de donde venga, ya no les importa si viene de los peores corruptos, me parece un escándalo moral”, indicó Federico Gutiérrez.