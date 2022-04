“Reunión con fiscales no coincide con investigación”: Fico sobre la pregunta a las afueras de La Picota

El candidato presidencial Federico Gutiérrez respondió en Sigue La W sobre la pregunta que un periodista le hizo en las afueras de La Picota. Allí lo interrogaron sobre la supuesta invitación a fiscales al Intercontinental mientras Claudia Carrasquilla investigaba a Gustavo Villegas.

En su momento, Gutiérrez respondió: “eso no es cierto”.

En los micrófonos de Sigue La W también se refirió a ese tema. “Siempre trabajé de la mano de las instituciones, la reunión nada tiene que ver ni coincide con las épocas de investigación”, indicó.

En la misma entrevista se refirió a sus alianzas y respondió que “no tiene partidos ni jefes políticos”. También aclaró las supuestas relaciones con otros nombres.

Sobre un presunto acercamiento con JJ Rendón respondió: “yo no he hablado con ese señor, yo no he hablado con él”, indicó.

También aseguró que Luis Alfredo Ramos “no está ni ha estado” en su campaña, refiriéndose a una foto que, según él, fue tomada antes de las consultas presidenciales.