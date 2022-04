“Tengo mi propia identidad, mi propio criterio”: Federico Gutiérrez a quienes lo señalan de ser Duque 2

A 41 días de la primera vuelta presidencial, el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, habló en Sigue La W sobre las diferentes propuestas de su campaña, así como también se refirió a temas polémicos de los últimos días que involucran a Gustavo Petro y las autoridades del país.

Durante su intervención, Gutiérrez hizo fuertes críticas contra Petro y la propuesta de perdón social que hizo el candidato en Sigue La W, por lo cual indicó que durante su gobierno se elevarán las penas para los corruptos. “Lo que ha pasado es demasiado grave, los corruptos tienen que pagar condenas, si cometen delitos tienen que estar en las cárceles”.

Siguiendo con la entrevista, ‘Fico’ dio detalles de su encuentro con el expresidente Andrés Pastrana, en el que hablaron sobre los retos de su campaña.

“El presidente Pastrana me ha ofrecido su apoyo, me ha ofrecido acompañarme desde donde nosotros consideremos. Me ha expresado que ama a Colombia y que se pone a la orden, así como lo hizo su partido, el partido Conservador”.

En cuanto al apoyo del expresidente Álvaro Uribe y de otros expresidentes del país, Gutiérrez dejó claro que hasta el momento no se ha reunido con Uribe y añadió que “seguramente me reuniré con él en su momento, hablaré también con el expresidente Santos, con Gaviria también hablé hace unos días”.

De igual forma, se mostró tajante al mencionar que “yo aquí tengo una ventaja y es que yo no tengo partido ni tengo jefe político, yo aquí lo que quiero es unir al país. A mí no me van a ver echando culpas para atrás, yo voy a mirar hacia delante. Yo no me voy a dedicar a hablar mal de los expresidentes”.

Por otra parte, el candidato del Equipo por Colombia especificó que no quiere seguir con la polarización que hay en el país. “Yo no heredo ni quiero heredar la polarización y la discusión que tiene el país”.

Para finalizar, Federico Gutiérrez respondió a quienes aseguran que él es la continuación de Iván Duque y es el representante de Álvaro Uribe. “Eso es falso y hace parte de las otras campañas, yo soy Fico (…) todo lo bueno que haya pasado en el país todos estos años, porque también hay cosas buenas, pero un cambio nunca puede significar un salto al vacío, aquí tiene que haber respeto por las instituciones, por la libre empresa, por la libre prensa, y todo lo bueno que haya ocurrido lo voy a mantener y mejorar, pero lo que no funcione yo tengo el carácter suficiente para cambiarlo”.

Añadiendo que “yo soy Fico, tengo mi propia identidad, mi propio criterio, así lo he construido y eso sí, yo voy a buscar a todos los mejores de los sectores políticos para gobernar con ellos”.