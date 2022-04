“Yo no buscaba el fútbol profesional, el fútbol me buscó a mí”: Armando ‘Piripi’ Osma sobre su carrera deportiva

Colombia

Armando ‘Piripi’ Osma estuvo en diálogo con Peláez y De Francisco en La W para hablar sobre la actualidad del Atlético Bucaramanga, club del cual es técnico y que está peleando por un puesto en el grupo de los ocho que clasificarán a los cuadrangulares finales de la liga colombiana, sus inicios en el fútbol colombiano y su papel como entrenador.

Sobre su etapa como jugador, Osma reveló algunos detalles que lo llevaron a ser uno de los mejores cabeceadores de su época en el fútbol colombiano.

Al respecto, Armando relató que le ayudo mucho a cabecear el jugar baloncesto en Intercolegiados “yo fui seleccionado del colegio Tecnológico en tres deportes: voleibol, básquetbol y fútbol, la saltabilidad mía se debió a mi trabajo de escuela de básquetbol y de voleibol (…) yo no buscaba en el fútbol profesional el futbol me buscó a mí porque yo no jugaba en ningún equipo, terminé muy joven el bachillerato y estaba haciendo una carrera intermedia aquí en Bucaramanga que era topografía”, dijo.

Seguido a ello, Osma contó que cuando estaba en tercer semestre jugaba para la selección de Santander en donde lo seleccionó Eduardo Retat “y nos fuimos al torneo suramericano del 81 en Quito, ahí me conocí con Valderrama, Otero, Carlos Mario Hoyos, Hernán Torres, (…) teníamos un equipo bueno y la verdad fue que como yo fui resaltado a nivel internacional porque hice un gol en ese torneo , yo cuando llegué de nuevo a Bucaramanga me vino a buscar la directiva del Bucaramanga para que ya jugara fútbol de primera pero yo no pertenencia a ningún club”.

Ahora, sobre su camino como técnico de fútbol, ‘Piripi’ Osma narró que llegó en la mitad del torneo de la apertura a entrenar el equipo de fútbol Aucas de Quito, Ecuador en el año 2003 y aunque no clasificaron al hexagonal final, le renovaron el contrato con el objetivo de construir un nuevo equipo.

De esta manera, en el 2004, el Aucas fue campeón, ya que el ‘Piripi’ llevó jugadores colombianos como René Higuita, “quien fue la atracción allá”, dijo Osma.