“No sabemos que más hacer, a quién recurrir”: Desgarrador testimonio de líder social de Arauca

La líder social de Arauca Mayerly Briceño habló en W Radio sobre el asesinato de Jhonny Fabián Ortíz, un recogedor de plátanos y quien era cuñado de la lideresa, y señaló que no han podido recoger el cadáver porque la Fiscalía no ha autorizado a la funeraria y este sigue en el lugar donde lo mataron.

“No lo han levantado, estamos tratando que la Fiscalía autorice a la funeraria para levantar el cadáver porque va a pasar lo mismo que pasó con los niños hace unos días, la Fiscalía no autoriza hasta que ellos no hagan su protocolo… está lloviendo horrible, el cuerpo está tirado, pero la funeraria no lo puede levantar porque simplemente la fiscalía no autoriza hasta que no hagan su protocolo”, comentó.

Luego continuó con su desgarrador testimonio y se refirió a los continuos asesinatos que están ocurriendo en el departamento de Arauca por culpa de la guerra, específicamente el enfrentamiento que sostiene el ELN con las disidencias de las Farc.

“Nadie hace nada, pareciera que este país es totalmente indiferente con lo que pase en Arauca y las vidas araucanas también importan, hacemos parte de este país, ¿por qué nadie hace nada para ayudar a proteger la vida de los araucanos?, ¿por qué los organismos de derechos humanos no llegan?, ¿por qué solamente es una noticia de una masacre, pero nunca pasa nada más de esto? nosotros solo seguimos contando muertos”, dijo.

“En medio de esta guerra, la zozobra y el terror no sabemos quién lo mató, lo único que sabemos es que en cualquier momento, en cualquier casa, a cualquier familia llegan y sin mediar palabra se llevan a la gente y las asesinan”, agregó la lideresa Mayerly Briceño.

Por último, se refirió al estigma con el que viven los araucanos, pues comentó que cuando reportó el asesinato de su cuñado, le preguntaron si tenía algún alias: “A nosotros por ser araucanos nos estigmatizan siempre, entonces todos los muertos que se están contando pertenecen a un grupo armado o hacen parte de un conflicto y no, esto va en un punto en el que los civiles están en medio y siendo asesinados, pero aquí estamos en un país indiferente”.