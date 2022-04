Sergio Fajardo y otros políticos acusan al general Eduardo Zapateiro de participar en política

Luego de que el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, tildara a Gustavo Petro de politiquero y recordara cuando recibió dinero en una bolsa plástica, el candidato presidencial Sergio Fajardo se pronunció a favor del líder del Pacto Histórico.

“Petro ha sido uno de mis más fuertes contradictores y he sido blanco de sus ataques, pero las palabras del general Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del Gobierno, sino que se politizaron las Fuerzas Armadas. ¡Ese no es el camino!”, dijo.

Por su parte, la cabeza de lista al Senado por la Alianza Verde Centro Esperanza, Humberto de la Calle, trinó: “no soy partidario de Petro ni de Gutiérrez, pero lo que no nos puede pasar es que los militares se sumen a la campaña electoral”.

Incluso, el senador y jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico, Roy Barreras, tildó a Zapateiro de “atrevido”.

“Qué tal un general beligerante en política y armado. A qué extremo llegó la politización de las Fuerzas Militares en este régimen. Viola la Constitución y la ley. Solicitaré su baja inmediatamente. Ante la destitución ordenada del ministro de Defensa, ¿se creyó ministro uribista?”, escribió.