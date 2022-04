Esto es como un juego de vídeo: poledancer colombiana que estará representando al país en Italia

El poledance, o ‘baile en barra’, es una disciplina sensual en la que se utiliza como elemento un poste o un tubo vertical sobre el cual, el/la bailarín/a realiza su actuación. En algunos países es considerado un deporte.

En diálogo con W Fin de Semana, Sandra Suárez, poledancer colombiana, aseguró que aunque para muchos se ve fácil, “es una disciplina que necesita de mucho tiempo, de entregarse a ella”.

Según Suárez, es una practica constante que finalmente se convierte en algo eterno, pues se considera un poco excesiva con el pole. “Empecé hace cinco años, soy un poco excesiva, veo pole, leo pole, no me vería haciendo otra cosa”, dijo. Además, anunció que no es la única que se aficionó al pole, pues las bailarinas siempre quieren ver un avance más largo, “esto es como un juego de video, cada vez que tu llegas a un punto, avanzas y avanzas más, nunca hay un fin”.

Dicha dedicación, amor, y pasión por el poledance la llevó a ser la representante de Colombia en la competencia “Pole Art Italy”, en la que busca destacar en medio de los 45 contrincantes que va enfrentar en su misma categoría.

“Yo mandé el video de aplicación pensando que quizá no lo lograría, pero en Diciembre me llegó el correo de la selección. Me iré el próximo domingo”, explicó.

El poledance, es una disciplina que se encuentra dentro de los tabús de la gente, pues al ser una práctica, regularmente, sensual, se suele pensar que es algo con fines eróticos. Sin embargo, la bailarina anunció que en medio de todas esas críticas, las mujeres están logrando romper estigmas y demostrar que se trata de un deporte más.

“La realidad de esto es que el pole tiene arte, pero la gente de arte no lo considera arte, tiene deporte pero la gente del deporte no lo reconoce deporte. El tabú solo está en la cabeza de las personas”, añadió.

Debido a esto, las mujeres que practican pole, crearon un día urbano, en el que recorren distintos sitios de la ciudad haciendo su deporte.

“Nos montamos en todo lo que veamos en la calle haciendo pole”, puntualizó.