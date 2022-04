¿Qué opinan los congresistas por las últimas declaraciones del general Zapateiro?

El pasado viernes 22 de abril, el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, respondió a un trino por parte del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, donde denunció que algunos miembros de las fuerzas militares del país hacen parte del narcotráfico.

“Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”, dijo Petro.

Debido a esto, se generó una polémica en redes sociales, en la que varios internautas mostraron su apoyo a Gustavo Petro y por su parte, otros felicitaban al general Zapateiro por su contundente respuesta en contra del candidato. Además, algunos congresistas, senadores y candidatos a la presidencia se refirieron al tema dando sus distintas opiniones y asegurando estar de acuerdo con cada uno de ellos.

El senador elegido por el partido Pacto Histórico, Cesar Pachón habló para W Fin de Semana, afirmando que el general debe renunciar a su cargo, porque según él, está incumpliendo su compromiso. “Él debe respetar la Constitución y la ley”.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Vallejo por el contrario, mostró su completo apoyo con Zapateiro, en W Fin De Semana dijo, “gracias, a sí se defiende el honor a nuestra fuerza pública”. Aemás, añadió que considera que el general no participó de la política. “Ese trino lo que dice es la verdad, decir que a Petro lo vio toda Colombia recibir plata, es la verdad y hablar con la verdad no es participar de la política”.

A esto, el senador Pachón le contestó que con los trinos y las frases que uso el comandante, “lo que se pone en duda son nuestro altos mandos, ellos se ven involucrados”.

El senador Cesar Pachón, defendió a Gustavo Petro y argumentó que los trinos por parte del general no son cierto, pues, “la Corte Suprema de Justicia ya cerró el caso de la plata, ya cerraron la investigación”. Además, añadió que aunque según él, el candidato no agredió a Zapateiro, el comandante incumplió leyes al participar de la política y “hay cosas que se tienen que investigar y el problema viene de los altos mandos”, dijo.

Del mismo modo, el representante a la cámara, respondió: “Acá lo que pasa es que se ofenden por todo, defender lo más sagrado que tiene nuestra fuerza pública que es el honor, no es malo, se está defendiendo la moralidad”, “el general actuó en legítima defensa de su institución, el trino no dice nada que no sea cierto”.

Por último, Gabriel Vallejo anunció que, “no va haber ningún golpe de Estado”.