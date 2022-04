Quiero dar mi respaldo a las Fuerzas Militares: Federico Gutiérrez al general Eduardo Zapateiro

Luego de los últimas declaraciones del comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro en contra del candidato presidencial por el partido Pacto Histórico Gustavo Petro tras el trino del político en el que denunciaba que algunos miembros de las Fuerzas Militares hacían parte del narcotráfico, a lo que el general contestó de forma contundente y en manera de defensa hacía su institución, “A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”.

Ante esto, el presidente Iván Duque mostró su apoyo hacía el general. Además, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y algunos congresistas y senadores se han referido al respecto teniendo opiniones divididas entre el político y el comandante.

En diálogo con W Fin de Semana, el candidato presidencial Federico Gutiérrez afirmó su apoyo hacía el comandante del Ejército, y aprovechó para pedir respeto con las instituciones y Fuerzas Militares del país.

“En el país es importante el cuidado y el respeto por las instituciones y las Fuerzas Militares“, “Yo si quiero dar mi respaldo a las Fuerzas Militares”, dijo.

Y aunque, en medio de la entrevista aseguró no querer participar de esta polémica que se ha generado en los últimos días, el candidato afirmó que, “hay un debate por un trino, pero dónde está el rechazo para los que desprecian esas instituciones”, haciendo referencia, presuntamente, a Gustavo Petro.

Además, quiso recordar algunos de los eventos polémicos que ha tenido el candidato del Pacto Histórico. “Petro no es el amigo del ELN, no es amigo de las FARC que de hecho lo están apoyando, no apoyo a Santrich?”, apuntó.

Por último, reitero que su apoyo total es hacía las instituciones que honran al país. “La Fuerza Pública debe velar por la Constitución y eso es lo que hace justamente”, puntualizó.