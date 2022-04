Denuncian incumplimiento del PAE y del transporte escolar en Barrancabermeja

Son múltiples inconformidades las que tienen en Barrancabermeja al entorno de la educación. La primera, es que el PAE no tendría la cobertura ni en el 50%, es decir, que de 42.000 estudiantes, solo lo reciben el alimento, 18.905.

Sumado a esto, aparentemente, padres de familia se quejan de que los alimentos llegan podridos, con alto grado de descomposición y moho.

Otro ítem de inconformidad es el transporte escolar, luego de cuatro meses, comenzará a funcionar el lunes 25 de abril, y tampoco tendría cobertura en su totalidad. En este caso, de 42 mil estudiantes, solo 9 mil tendrán este servicio, aunque se asegura que posteriormente se hará la focalización.

Otro tema que incomoda es la infraestructura educativa, Kenia Alexandra Arrieta Suárez, personera y consejera de juventudes de Barrancabermeja, dijo que hay ventiladores que no funcionan, hay grietas en los techos y cuando llueve, los colegios se inundan.

“El techo se cae, grietas, goteras, se inundan, la inseguridad alrededor de los colegios, están expuestos a los habitantes de calle, consumidores de drogas, la dotación tecnológica, no pueden ver sus clases de informática o tecnología porque no cuentan con la cantidad necesaria de computadores, al día de hoy, todavía faltan docentes, y están con maestros de planta. También, el tema de la legalización de predios”.

Tras lo mencionado anteriormente, este lunes se programó una protesta masiva a las 9:00 a.m. en el parque Camilo Torres. Esta manifestación tuvo el apoyo de de 12 instituciones tanto rurales como urbanas.

¿Qué responde la Secretaría de educación?

Omar Prada, secretario de educación de Barrancabermeja, desmintió esta información y dijo que los 18 mil niños que reciben el PAE es porque pertenecen a jornada única, es decir, que estén desde las 5:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., que estén preescolar, haya un tema de discapacidad, población afro o víctimas del conflicto armado, o que estén sisbenizados, según lo ordena el Ministerio de Educación.

En cuanto al transporte escolar, según el funcionario, también se piden unos requisitos para adquirir el servicio, por ejemplo, deben estar focalizados o deben vivir en una zona de difícil acceso.

"No podemos darle transporte a quien vive a una cuadra del colegio, no puedo darle a 42 mil niños porque es un detrimento público, se le da aquellos por fallo a la corte, que se encuentren de difícil acceso, porque no pueden llegar por su propio medio, en zonas urbanas que se encuentren a distancia, por lo menos, dos kilómetros a la institución educativa".

Finalmente, con la problemática de la infraestructura educativa, dijo que luego de dos años de pandemia, sí hay fallas tras estar un buen tiempo sin uso.

Agregó que se han invertido más de 2.500 millones de pesos, y se seguirá buscando presupuesto para mejorar las escuelas y colegios.