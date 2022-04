“No hay casas de pique en Bogotá, eso no existe”: Claudia López tras hallazgos de cuerpos

La alcaldesa Claudia López fue enfática en decir que en la ciudad no existen casas de pique

Tras el hallazgo de cuerpos abandonados en bolsas de basura en diferentes puntos de Bogotá, uno de ellos en las últimas horas y el cual recibió por lo menos 160 puñaladas, la alcaldesa Claudia López fue enfática en decir que en la ciudad no existen casas de pique. Por eso, pidió veracidad en la información y prudencia ante lo que está ocurriendo.

“Es falso, es desinformar decir que hay casas de pique: no hay casas de pique en Bogotá, eso no existe, lo que ha habido es un ajusticiamiento macabro entre organizaciones criminales de narcotráfico. 6 hechos, de los cuales 3 ya están esclarecidos por la Fiscalía y los otros tres los vamos a esclarecer y esclarecidos quiere decir que los responsables de esos 3 homicidios ya fueron capturados y la estructura criminal también está siendo desarticulada.”

Además, López agregó que: “hemos tenido 6 casos muy macabeos y escabrosos de personas asesinadas y que aparecen en espacio público, este tipo de hechos son fruto de confrontaciones por tema de narcotráfico, yo quiero que la ciudadanía que sepa que por muy escabroso que sea, nuestra policía sabe porque está ocurriendo eso, sabe cuáles son las organizaciones que están ocasionando esos hechos.”

“A los delincuentes los sometemos a la justicia de nuestra Fiscalía, no aceptamos el ajusticiamiento macabro de algún criminal, por eso seguimos persiguiendo a esas estructúrales criminarles y desarticularlas, no solamente vamos a esclarecer los casos, sino que vamos a desarticular estas bandas y no vamos a cesar en la persecución así se generen este tipo de ajusticiamientos macabros.”