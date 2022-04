“No tiene ningún sentido, si no sancionamos a los corruptos estamos en un problema muy grande”: Sergio Fajardo, sobre el perdón social

Tras la polémica por el perdón social, Sigue La W conversó con el candidato presidencial Sergio Fajardo sobre lo que opina de una propuesta similar para el país.

“Por supuesto que no, un adefesio esa expresión, no tiene ningún sentido. Si no sancionamos a los corruptos, estamos en un problema muy grande”, aseguró Sergio Fajardo.

La polémica comenzó después de que el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, explicara en Sigue La W las razones de la visita de su hermano a La Picota.

Según contó, estaba visitando a Iván Moreno Rojas. “Él no es narco, es parapolítico, fue corrupto. Está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Iván Moreno nos ha sugerido es ser constructores del perdón social, eso se está discutiendo en las cárceles”, reveló Gustavo Petro

Fajardo también se refirió en Sigue La W sobre las denuncias de presunta participación en política de otros candidatos y la Ley de garantías.

“Repartieron los $52 billones en contratos, que son el típico contrato con un contratista que tiene que poner unos votos. Las investigaciones solo avanzan al ritmo que se quiere, no confío en esa forma de gobernar, lo he venido denunciando de una y otra forma”, aseguró.