Sergio Fajardo en Sigue La W: ¿cómo piensa llegar a segunda vuelta?

De cara a las elecciones presidenciales, Sigue La W conversó con el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo. Allí respondió a las denuncias de presunta participación en política de otros candidatos y cómo piensa pasar a la segunda vuelta.

Fajardo se refirió sobre la Ley de garantías y los riesgos que ha visto de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.

“Repartieron los $52 billones en contratos, que son el típico contrato con un contratista que tiene que poner unos votos. Las investigaciones solo avanzan al ritmo que se quiere, no confío en esa forma de gobernar, lo he venido denunciando de una y otra forma”, aseguró.

En Sigue La W también se conoció la imagen de un evento en un hotel de Barranquilla en el que aparecieron pancartas del también candidato presidencial Federico Gutiérrez.

“Están haciendo el todo vale para que Fico Gutiérrez represente ese mundo de Duque y Uribe en el 2022, no se puede hacer en política, acá hay impunidad”, dijo Fajardo sobre esa fotografía.

A propósito de la campaña “Anti Fico” del senador electo Ariel Ávila, Fajardo indicó: “yo soy anti Fico y ¿eso qué tiene de malo? Si dice algo incorrecto hay que decirlo”.

Sus propuestas

Sergio Fajardo aseguró que en sus propuestas está una reforma tributaria que tendría el objetivo de recaudar cerca de $33 billones.

“Nuestro país recoge muy poco de impuestos como parte del producto interno bruto, alrededor del 19%. De las personas más ricas esperamos que haya un aumento del impuesto a la renta, a los dividendos y al patrimonio”, dijo.

En cuando al tema pensional, indicó que le gustaría trabajar por los adultos mayores. “Tenemos una parte donde ese grupo tiene un programa de educación, de mentorías, la salud, el mundo de la cultura”, agregó Sergio Fajardo.

En cuanto al funcionamiento de entidades como la Procuraduría y Contraloría, indicó que “hay cacerías en las cabezas”.

Por eso, dijo que para la lucha contra la corrupción se necesitaría separar esos organismos de control del ejecutivo. “No puede aparecer una persona que diga que yo la influí”, expresó.

Además de una reforma tributaria, indicó que se debe pensar en una laboral y pensional. “Tienen que ir de la mano, tenemos que mirar cómo generar un millón de empleos formales en Colombia”, dijo.

Finalmente se refirió a las declaraciones de perdón social, que desataron polémica tras una visita del hermano del candidato Gustavo Petro a La Picota.

“Por supuesto que no, un adefesio esa expresión, no tiene ningún sentido, si no sancionamos a los corruptos, estamos en un problema muy grande”, dijo Fajardo.