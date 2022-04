Las Farc y sus vínculos con el narcotráfico: ¿Qué quedó firmado en el acuerdo de paz?

A raíz de la afirmación que hizo Marcos Calarcá, ahora Luis Alberto Albán, en medio del debate de moción de censura del ministro de Defensa, Diego Molano, en la que aseguró que en La Habana, Cuba, nunca se pudo probar que las extintas Farc eran narcotraficantes, en el país se desató una polémica contra los miembros del Partido Comunes.

En su intervención dijo “el 93% de quienes firmamos el acuerdo de paz estamos comprometidos en sacarlo adelante, y en el acuerdo por ninguna parte dice que hay que entregar rutas de narcotráfico porque por ninguna parte en La Habana se pudo demostrar que éramos narcotraficantes”.

Debido a esto, Sigue La W contrastó diferentes orillas del país para evidenciar lo que realmente quedó firmado en el acuerdo de paz.

Juan Camilo Restrepo, alto comisionado para La Paz, expresó que “eso sonó como un chiste, eso rayó con el cinismo porque hoy lo que está reclamando el pueblo colombiano es justicia, verdad, reparación y no repetición, el pueblo colombiano no quiere ese tipo de chistes”.

Hizo además un llamado para que ese tipo de comentarios no se vuelvan a repetir. “Para nadie es un secreto que durante décadas dicha organización estuvo inmerso en el narcotráfico, hay expedientes y condenas, pero quienes recorremos en el territorio podemos dar fe de que las Farc estaba inmersa en el narcotráfico”.

Por su parte, Kevin Whitaker, exembajador de EE.UU. en Colombia, mencionó que “lo que ocurrió después de que se tumbaron los carteles de Medellín y Cali, las Farc se dedicó al narcotráfico y se convirtió en uno de los grupos más importantes en la producción, es decir, la siembra de coca y el transporte a las costas”.

Otra de las personas que se refirió al tema fue Rodolfo Palomino, general (r) de la Policía Nacional, quien aseguró en Sigue La W que si bien es cierto que lo que se llevó a cabo fue una negociación y no un juicio o un proceso investigativo, “los colombianos merecen respeto, deben tener la disposición para que el narcotráfico se disminuya sensiblemente”.

Palomino también resaltó que “ellos admitían haberse beneficiado del narcotráfico para sus propósitos y cuestionaban que no era el narcotráfico su negocio primario fundamental y básico, que se servían de él”.

¿Los exfarc se comprometieron a entregar las rutas del narcotráfico?

Frente a esto, el exembajador Whitaker aclaró que Estados Unidos no participó en las negociaciones en La Habana, sin embargo, conocieron que “las Farc iban a pasar de ser un actor principal en el narcotráfico a un aliado. Ellos iban a cambiar de camisa y participar activamente para extinguir el flagelo del narcotráfico”.

Cabe resaltar que Luis Albán finalmente no quiso participar en la entrevista de Sigue La W, asegurando que prefería no desarrollar el tema.