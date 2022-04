Estremecen, pero hay que diferenciar responsabilidades: Duque tras confesiones de militares en la JEP

Varias reacciones han causado las declaraciones de exmilitares que se dieron en la primera audiencia ante la Jurisdicción Especial de Paz sobre falsos positivos, y la del presidente Iván Duque no podía esperar.

“Yo siempre he hecho una cosa, todas las conductas individuales de miembros de la fuerza pública que deshonren el uniforme, que pasen por encima de la Constitución la ley deben ser rechazadas categóricamente. Yo he creído siempre los principios de verdad justicia reparación y no repetición y que tenga esos delitos que diga toda la verdad”, dijo el mandatario.

“Por eso es muy importante es hacer esa diferenciación de esas conductas individuales con lo que ha sido siempre el criterio institucional basado en el honor y en el servicio”, agregó.

Sin embargo, el presidente Duque fue enfático en decir que siempre hay que analizar las responsabilidades individuales de los actos.

“Claro que esto es una cosa que estremece y además generan rechazo e indignación y por eso también tiene que aplicarse el peso de la justicia, pero es muy importante también como país que sepamos todos diferenciar conductas individuales de lo que ha sido el honor y el servicio histórico de la Fuerza Militares a nuestro país”, concluyó.