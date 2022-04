“Ellos priorizan como uno se ve”: auxiliar de vuelo denuncia que Emirates no la aceptó por su peso

María Josefina Bacchi es una joven que ya culminó sus estudios de tripulante de vuelo, una chica que se destaca por su altura y su nivel superior de inglés. Sin embargo, dichas características no fueron suficientes para la aerolínea Emirates Airlines.

Por medio de su cuenta de twitter, Bacchi hizo una denuncia pública a la aerolínea antes mencionada en la que argumenta que la rechazaron por su peso.

En uno de sus trinos que hacen parte de este hilo que se volvió tendencia a las pocas horas de ser publicado, la joven asegura que sabía que su prueba de inglés había sido muy buena, además, la aerolínea pedía una estatura mínima de 1.60cm, requisito que ella superaba al medir 1.75 cm.

Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada.

Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar✈️ Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines.

No obstante, en uno de los filtros de dichas pruebas, la reclutadora le dice, “sinceramente debes bajar de peso”, situación que a ella la impactó.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, Bacchi se refirió al respecto:

“Ellos priorizan como uno se ve, y yo estoy segura que si yo pesara 40 kilos, ellos lo considerarían positivo y me hubieran tomado”, dijo.

Además, aseguró que cumplía con cada uno de los requisitos que la Emirates solicitaba en un principio. “Es muy subjetivo lo de la belleza, pero ellos tenían unos requisitos que eran altura, índice de masa corporal, y yo cumplía con todos esos requisitos”. “Ellos dan una estatura mínima de 1.60 pero yo mido 1.75″.

Asimismo, informó que la aerolínea ya está en completo conocimiento del tarto de la reclutadora y los estigmas no válidos que le hizo a la profesional. Sin embargo, confirmó que buscará otro lugar para hacer lo que ama.

“Lo único bueno que rescato es que salió un comunicado de que estaban muy preocupados por lo ocurrido, y lo nombraron como supuestos incidentes”.

Por último, recalcó que, gracias a la denuncia que se hizo viral en redes, varias trabajadoras de Emirates se han comunicado con ella y le han comentado “casos verdaderamente asombrosos”.

“Ellas dice que las pesan antes de subir al avión, si su peso es mayor al que tenían, no las dejan volar y les cobran ese vuelo que no las dejan hacer por no tener su peso habitual”, concluyó.