“Queremos devolverle al Magdalena lo que le ha expropiado el Gobierno Nacional”: Gustavo Petro

En la mañana de este sábado, el candidato presidencial Gustavo Petro Urrego llegó hasta Santa Marta y durante una rueda de prensa se refirió a diferentes problemáticas que tiene la ciudad, en materia de educación, seguridad y servicios públicos.

Uno de los temas que más le preguntaron está relacionado con la crisis del agua en Santa Marta y cómo esta se ha convertido en una de las principales quejas de los samarios, por lo que Petro aseguró que es un tema que se debe priorizar.

“El mejor proyecto, costo-beneficio, es el que vamos a financiar, no vamos a esperar, porque el agua es para ya. El tema de la priorización es clave”, aseguró.

Asimismo, hizo referencia al gobierno alternativo de Fuerza Ciudadana y que no deben existir odios ni diferencias políticas en el país.

“La palabra pacto me parece fundamental, el problema no es que exista posiciones diferentes, sino que se vuelvan odio, venganzas. Ese es el peligro por la historia misma de Colombia, simplemente por las diferencias políticas”, afirmó.

De otra parte, se refirió al Twitter del reconocido ciclista Egan Bernal: “el trino de él es sabio porque está diciendo que se habla de regalar el dinero, por lo que cree que es mejor el empleo, y él no está equivocado, desde el punto de vista de la economía política no se pueden hacer transferencias de riquezas y en Colombia se la hacen a los ricos o a los más necesitados si no hay producción”.

En la tarde de este sábado, estará en la Villa Bolivariana, de la ciudad de Santa Marta, y el domingo 1 de mayo irá a los municipios de Plato, Pivijay y Ciénaga.