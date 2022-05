Nathy Peluso se presentará en Bogotá en el Festival Bime: “tengo mucha ilusión de reunirme con mi público colombiano”

Nethy Peluso, una de las mujeres más reconocidas a nivel mundial, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar de su carrera y el empoderamiento femenino que lidera con sus letras.

“Es una cosa muy natural que yo he descubierto a lo largo de mi carrera, no es algo que yo haya premeditado o planeado provocar, incluso, al principio ni sabía que lo tenía adentro, yo simplemente hablaba de lo que me pasaba y hablar desde la honestidad es lo más bonito que puede pasar”, dijo la artista.

Sobre el Latin Grammy que recibió como ‘Mejor Álbum alternativo’, la artista resaltó que “para mí significó un mimo a todo el trabajo que me había llevado hacerlo, le puse mucho de mí misma”.

En cuanto a la presentación que tendrá Peluso en el Festival Bime Live el próximo 7 de mayo, la cantante señaló que se siente muy ilusionada. “Tengo mucho respeto por mi público colombiano y mucha ilusión de por fin reunirme con ustedes de esa manera tan especial en un lugar tan lindo. Tengo muchas ganas de verlos reaccionar a mis canciones, de ver cómo es mi público colombiano”.

Por otra parte, Peluso se refirió a los artistas con los que le gustaría colaborar y los nuevos géneros en los que le gustaría incursionar.