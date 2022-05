Presidente Iván Duque asegura que cuando termine su gobierno habrá “cumplido más del 90%” de lo que propuso

El presidente de Colombia, Iván Duque, realizó este lunes una audiencia pública desde la Casa de Nariño en la que se refirió a diferentes temas como la Ventanilla Única Empresarial (VUE), la nueva Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez, y la entrega de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe.

Durante esta intervención, el jefe de Estado aseveró que cuando termine su gobierno habrá cumplido más del 90% de las propuestas que hizo en su campaña presidencial.

“Cuando termine nuestro Gobierno, les podremos decir a los colombianos que hemos cumplido más del 90% de lo que propusimos en campaña. Eso, sin lugar a dudas, es hablar con hechos”, señaló Duque.

Además, se refirió a su programa de Reactivación segura, asegurando que “Desde el primer día de Gobierno entendimos que sin democracia no hay libertades, sin libertades no hay empresas y si no hay empresas, no hay país”.