“Hay que dejar de lado las mezquindades”: Presidente Duque responde a críticas de Santos por implementación de paz

En los últimos días, el expresidente Juan Manuel Santos durante un evento académico en la Universidad Los Andes señaló que el actual gobierno no ha logrado descarrilar el proceso de paz, criticando la gestión del mismo y asegurando que no hay voluntad para proteger los líderes sociales del país.

Ante esto, el presidente Iván Duque le respondió a su antecesor, asegurando que una cosa es ponerse el traje para la boda y otra vivir el matrimonio.

“Hace pocos días escuchaba un testimonio donde se decía que los asesinatos de líderes sociales que se han visto durante nuestro gobierno obedece a que nosotros no hemos implementado los Acuerdos de Paz: falacias y mentiras palabras que no guardan proporción. Dejemos las mezquindades a un lado y entendamos que la conquista de la paz no tiene color político, no tiene color ideológico, no es la pertenencia de ningún líder político. La paz es un derecho al que tenemos los colombianos que perseguir diariamente”, dijo el Mandatario en medio de un evento de la Defensoría del Pueblo.

También, el jefe de Estado aseguró que se tiene que tener en cuenta que La Paz se consigue y se trabaja todos los días y que además las muertes d ella modo eres sociales no solo se han presentado después de la firma del acuerdo paz, resaltando que los asesinatos a líderes sociales entre el 2010-2018 se han se han reducido un 20%.