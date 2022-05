Piden a la Corte Penal Internacional reabrir su investigación preliminar contra Colombia

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo José Alvear Restrepo presentaron a la Corte Penal Internacional una solicitud formal para que reabra la investigación preliminar que se cerró el año pasado sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia (la cual duró abierta 17 años).

En entrevista con, el presidente del Colectivo, Reinaldo Villalba, explicó que hacen esa solicitud porque el fiscal Karim Khan no detalló los motivos fundados por los cuales decretó el cierre de la investigación.

“Anunció a través de un comunicado el cierre del examen preliminar sobre Colombia, lo hizo a través de un comunicado y no una decisión de su oficina, hubo falta de motivación porque no se explicaron las razones por las cuales se tomaba esa decisión, es uno de nuestros reclamos” afirmó.

Además, indicó que las expectativas de justicia de las víctimas se han visto afectadas tras esa decisión, afirmando que aunque respaldan el trabajo de la JEP, el Tribunal de Paz no tiene competencia sobre ciertos máximos responsables que podrían responder por graves crímenes de lesa humanidad y/o de guerra cometidos en el conflicto o fuera de él.

“La JEP no tiene competencia sobre todos los delitos, la JEP no tiene competencia sobre funcionarios que hayan podido cometer crímenes que sean competencia de la CPI, me explico, por ejemplo, hay claras violaciones de derechos humanos que no son atribuibles al conflicto. Por ejemplo (en la ley estatutaria de la JEP), se decidió que determinados funcionarios del estado no podrían ser procesados por la JEP como expresidentes de la república” sentenció.

El presidente del Colectivo además señaló que la petición entrará a estudio de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, la cual podría convocar una audiencia para desarrollar la petición y evaluar si se adopta o no.