Alias ‘JJ’ afirmó en la JEP que Luis Carlos Restrepo sí sabía de la falsa desmovilización del Frente Cacica La Gaitana

En su versión voluntaria ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el caso de secuestros, el excomandante de las Farc Álvaro Henner López ‘JJ’, uno de los altos mandos del Comando Conjunto Central, reafirmó ante los magistrados que la falsa desmovilización del Frente Cacica La Gaitana fue un “invento” del expresidente Álvaro Uribe, el exalto comisionado Luis Carlos Restrepo, y otros implicados.

“... Lo de la Cacica en la Fiscalía fue todo un día, y les comenté por qué era falso lo de la Cacica Gaitana, que eso era un invento de Álvaro Uribe, de Fadul Tocarruncho el general, de la sexta brigada, de Luis Carlos Restrepo y de ellos, a parte de que me quedaba por detrás este señor Iguarán, y le dije: “y ese pícaro que también está metido en ese cuento”, porque él debe estar llamado por no sé qué para delinquir, porque él hizo parte de ese cuento”, sentenció ante los magistrados.

Por otra parte, criticó fuertemente a los otros excomandantes de la guerrilla que no han asumido con entereza la responsabilidad que les corresponde por los crímenes que cometieron en el marco del conflicto armado.

“Yo, hoy 4 de marzo de 2022, me hago responsable de los muertos que pasaron a partir de 1964, porque yo entré consiente a las FARC, y por consciente es que estoy asumiendo con esta responsabilidad, el compromiso con la sala y con Colombia. Entonces, ¿por qué razón los comandantes no asumen?, no, aquí hay un comandante que asume, yo le ofrezco disculpas a todas las víctimas del conflicto armado”, señaló.

Incluso, reconoció y calificó de “inmoral” los secuestros perpetrados por parte de la extinta guerrilla sobre niños y adultos mayores, así como aquellos que pagaban sus rescates y no les devolvían los seres queridos, o desembolsaban una parte del dinero que exigían las Farc y los dejaban de “canje”.

“Conocí el caso de dos niños, donde sale en televisión de dos niños que están secuestrados en Fortul y yo quiero pensar que no fuimos nosotros, habíamos determinado en alguna conferencia que ni niños ni ancianos, yo cuando llego al Caguán hablo con el camarada Raúl (Reyes) y me dice que cómo se me ocurre. A la 1 de la tarde dos días después me entero que fueron rescatados a una guerrilla de las Farc (...) Ese acto de secuestrar tres de una familia y soltando y cogiendo me parece degradante para una organización que se presume humanista”, indicó en su declaración.

Además, reconoció que se cobraban extorsiones a comerciantes, por ejemplo vendedores de cerveza, no solamente en su área de influencia, sino en todo Colombia.

“Nosotros hacíamos pedidos de impuestaciones, que eran fijas, bueno, quien hace un contrato de 50 millones nos paga el 7.5% de ese contrato de 50 millones, ¿cierto?; así mismo era lo de la cerveza, lo de la cerveza, vende 1.000 cajas de cerveza a $5.000 pesos por caja, ¿Cuánto valen las 10.000 cajas que él vendía?, porque se le llevaba ese control en todas partes. Eso se cobraba así”, expresó ante la jurisdicción.

Adicionalmente el ex mando de la guerrilla y quien pasó más de 13 años en prisión indicó que elaboraban listas para verificar qué personas cumplían con las características de capacidad económica para pagar un rescate en caso de ser secuestrados, señalando que para evitar incurrir en esa práctica buscaban comunicarse con dueños de empresas para que pagaran.