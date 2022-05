Los grupos armados siempre han decidido quién entra o sale del territorio: víctimas del paro armado

Continúa la zozobra en varios territorios del país luego del paro armado que inició el Clan del Golfo tras la extradición de alias ‘Otoniel’ a Estados Unidos.

En entrevista con Sigue La W, Ayineth Pérez aseguró que pese a los anuncios realizados por panfletos, en lo que se comunicaba un supuesto levantamiento del paro armado en el Urabá, los habitantes todavía tienen mucho miedo.

“En este momento la gente sigue en zozobra porque la gente dice que no hay garantías para hacer sus labores en el territorio (…) es más no tenemos gas, las personas están tratando de sobrevivir con lo poco que hay, dieron 6 horas para abastecerse, pero la gente se volcó y cuando llegaron ya no había mercado”, indicó Pérez.

De igual forma, aseguró que la información que circula en ese territorio indica que el paro armado se levantó por la extradición de alias ‘Otoniel’ a Estados Unidos.

Sobre las actividades y restricciones que tienen los habitantes de Urabá, Pérez señaló que “en este momento nosotros no estamos haciendo nada, las personas que son médicos no se han podido trasladar a donde laboran, en Urabá no hay garantías para nadie, no tenemos garantías en nuestro territorio ni siquiera para salir a comprar comida”.

Añadió además que “quienes dan los permisos para entrar o salir del territorio son los grupos armados, el Estado no nos garantiza nada (…) el Estado no fue capaz de garantizarle a los campesinos, a la gente, que estuviera en su territorio. Le ha quedado grande”.

Para finalizar, Pérez resaltó que el Estado tiene que garantizar la estadía de las víctimas en sus territorios. “Que entren en los territorios, que acompañen día a día a las comunidades”.